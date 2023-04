Este año vemos nombres que destacan en Alianza Lima como Pablo Sabbag y Andrés Andrade, dos refuerzos que llegaron de Colombia y ya le dan valor al cuadro blanquiazul. El ‘Jeque’ lleva 5 goles en ocho partidos de la Liga 1 y marcó un golazo en la victoria sobre Libertad en la que los íntimos rompieron la racha de no ganar en la Copa Libertadores.

De igual forma, destacan Santiago García y Gino Peruzzi en la zaga del cuadro de Chicho Salas, aunque el lateral llegó el año pasado. Ambos son titular en Alianza salvo algunos partidos que se han perdido por lesión.

VIDEO RECOMENDADO Blanquiazules y cremas pelean fecha a fecha para intentar quedarse con el título del Torneo Apertura.

El compadre no se queda atrás y el paraguayo Williams Riveros es el abanderado de Universitario. Un central corajudo, de los que gustan en la hinchada, que se destaca en la zaga crema, donde Matías di Benedetto también hace bien las cosas.

De igual forma, Rodrigo Ureña es uno de los mejores jugadores del torneo en su puesto, como volante de marca. El chileno viene de hacer un partidazo en la victoria de Sporting Cristal y se destaca por el pundonor que le pone a cada jugada.

Por esa razón, El Comercio se contactó con 6 periodistas deportivos para que respondieran la siguiente Encuesta DT sobre los extranjeros que han llegado al fútbol peruano.

¿Quién es el mejor refuerzo de la temporada hasta hoy y por qué?

Daniel Kanashiro - Direct TV

Definir al mejor refuerzo es relativo, porque tiene mucho que ve la necesidad contra la productividad real en beneficio del equipo. Entre Sabbag, Ureña y Riveros, me quedaría con Pablo Sabbag hasta hoy, por las funciones que el puesto obliga. El gol te dan victorias, las victorias te dan puntos, los puntos de dan clasificaciones o títulos y estos a su vez te dan dinero.

Excluiría a Carlos Zambrano de esta lista porque el sólo hecho de no ocupar plaza de extranjero minimiza mucho el riesgo de inversión.

Creo que hasta hoy Sabbag cumple con todos los requisitos que cualquier club quisiera de un refuerzo, sin desmerecer a Riveros y Ureña, de buenos rendimientos desde la llegada de Fossati a la ‘U’. En todo vestuario hay consenso en que “el premio sale de los zapatos del 9″.

VIDEO RECOMENDADO Golazo de Pablo Sabbag para el 2-0 de Alianza Lima sobre Libertad. (Video: ESPN)

Juana Acevedo, periodista de FPFplay

Los cuatro [Sabbag, Riveros, Ureña y Zambrano] me parecen refuerzos de jerarquía, que le hacen muy bien a nuestra liga. Por los buenos rendimientos partido a partido me parece que Carlos Zambrano es el mejor refuerzo de la Liga 1, ha sido fundamental en la defensa de Alianza Lima y le ha otorgado orden, confianza y jerarquía a la defensa blanquiazul. No por nada es el club que menos goles en contra ha recibido en nuestra liga (4) y en estas dos fechas jugadas en Libertadores solo ha recibido un gol en contra.

Óscar del Portal - América TV

Pablo Sabbag y por lejos. No es 9 o extremo, posiciones específicas que muchas veces se les da a los que atacan. Él es delantero y como tal, se mueve por todo el frente. Hace buenas diagonales picando a las espaldas de los centrales, gana por anticipación muchas veces y otras por fuerza y potencia.

Tiene técnica para asociarse y velocidad para desbordar. Trabaja aguantando como buen centro delantero y a veces, cuando la jugada lo pide, va por fuera para generar espacios. Es un delantero completo, de esos que han ido desapareciendo por la rigurosidad posicional que algunos técnicos quieren implantar.

VIDEO RECOMENDADO Cada nueva edición de las copas internacionales evidencia las carencias de los clubes peruanos, que casi nunca logran superar la fase de grupos. Sin embargo el escenario estaría por cambiar, pues Alianza Lima y Universitario de Deportes vienen destacando en sus respectivos torneos.





Eddie Fleischman - Willax TV

Para mí es Pablo Sabbag, delantero de todo el frente, con ritmo e intensidad mayor al habitual en el torneo peruano. Tiene potencia, buena técnica, doble perfil, juego aéreo, panorama para asistencias también y la jerarquía demostrada en Asunción.

Andrea Vela, periodista de fútbol en América

Pablo Sabbag, a diferencia de los demás, respondió mucho más rápido en la cancha y demostró desde su primer partido que era un delantero con características que hasta el momento han marcado la diferencia en el fútbol peruano. Ha respondido en liga 1 y Copa Libertadores. Tiene jerarquía, calidad y gol.

Jampool Cuadros - América TV

Siempre un delantero va a tener el plus del gol y Pablo Sabbag ha demostrado que, además de su entrega y técnica para asociarse con sus compañeros de equipo. Está clarito de cara al gol. Un jugador con jerarquía garantizada. Alianza acertó con su contratación y el colombiano está retribuyendo cada dólar que se invirtió por él.

Ángel Hugo Pilares - Periodista y Editor general de El Comercio Digital

Podría hablar de Ureña y su talento para ser una herramienta que devuelva a la U su prestigio, o del sacrificio de Riveros. Incluso de lo que representa Zambrano como un tipo exiliado del mundo Boca que cumple el sueño de niño, pero lo de Pablo Sabbag corre por otras razones: no solo se trata de la diferencia que tiene contra las defensas rivales a nivel local ni de la solvencia que demuestra cuando juega contra rivales del extranjero que tanto suelen superarnos; el tipo que acaba con una mala racha de 30 años merece ser elegido como el mejor. Al menos hasta ahora, porque el mejor también tiene que ganar campeonatos.

VIDEO RECOMENDADO Así presentó Universitario de Deportes a Rodrigo Ureña como su fichaje para la temporada 2023. (Video: Prensa Universitario)

Ricardo Montoya - Periodista

Para mí Zambrano, lo de Sabbag, Ureña, Riveros ha sido colosal, pero lo de Carlos Zambrano tiene una capacidad de ordenarte una defensa y la de Alianza Lima no era sólida atrás y gracias a él, Alianza Lima es mucho mejor defensivamente. En cambio, arriba tiene variantes como Pablo Sabbag que la está rompiendo, pero si no estuviera Sabbag, no ganarían tan fácil, pero igual sería un equipo poderoso. En cambio, si no estuviera Zambrano, Alianza sí sufriría.

--