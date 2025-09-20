¿Qué pasará con Guerrero y Barcos? Los escenarios que evalúa Alianza para sus goleadores en el 2026 y por qué el retiro también es una opción

¡Nadie lo esperaba! A multicampeón con Alianza Lima le hicieron elegir entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero y su respuesta sorprendió: “Cuando entra...”. (Foto: composición GEC)

Seguir o no seguir

Considerando la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Hernán Barcos suma 13 goles y Paolo Guerrero, 10. Ambos se posicionan como goleadores del cuadro ‘íntimo’ y, más allá de la edad, han sabido hacer la competencia del ‘9′ bastante reñida para Néstor Gorosito.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Ambos futbolistas de 41 años alternan en el once titular de ‘Pipo’ tanto en torneo local como internacional y la brecha entre ellos es bastante corta en tanto a merecimiento de titularato, ya que ambos han sido cruciales en partidos del cuadro ‘íntimo’.

Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

Hernán Barcos conversó con El Comercio a inicios de año, en plena pretemporada de Alianza Lima, y nos confirmó que ya había hablado con su familia respecto a la decisión de dejar el fútbol profesional a fin de año. De hecho, en aquella oportunidad, el ‘Pirata’ habló de su deseo de quedarse en el cuadro victoriano pero desde otro cargo y que esto ya había sido conversado.

Sin embargo, la vigencia indiscutible de Barcos parece haberlo convencido de lo contrario. El ‘Pirata’ es el goleador del cuadro ‘íntimo’, aparece en partidos determinantes y se sabe importante en el equipo. Por eso, desde este diario pudimos conocer que su idea es continuar en el fútbol profesional en el 2026, ya sea media temporada o una temporada completa. Esto, por supuesto, está sujeto a cómo culmine este año y no padezca de alguna lesión que lo haga reconsiderar su decisión.

Por el lado de Paolo Guerrero, en cambio, la cuestión está más encaminada y hasta interiorizada. El ‘Depredador’, quien ya se retiró de la selección peruana, tenía la idea de culminar su carrera a finales de la temporada 2025, más allá de que es consciente de que físicamente todavía podría jugar un tiempo más.

Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

Si bien esta decisión todavía no está decidida ni informada al 100% al cuadro victoriano, es la tendencia que tiene hasta el momento y, de no variar, sería la que se mantenga una vez que finalice la temporada 2025. En ese caso, la despedida del ‘9′ de la ‘bicolor’ no coincidiría con la del ‘Pirata’.

Por su parte, el área deportiva de Alianza Lima liderada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo tiene como consigna mantener a uno o ambos delanteros en caso su deseo sea quedarse un año más en Alianza Lima. Hasta donde pudimos conocer, a fines de este mes tienen pactada una conversación con Hernán Barcos para aterrizar la negociación de su renovación. Sin embargo, con Paolo Guerrero todavía no hay nada pactado hasta que no haya una decisión más certera por el lado del jugador.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.