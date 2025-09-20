¿Qué pasará con Guerrero y Barcos? Los escenarios que evalúa Alianza para sus goleadores en el 2026 y por qué el retiro también es una opción

Escucha la noticia
¿Qué pasará con Guerrero y Barcos? Los escenarios que evalúa Alianza para sus goleadores en el 2026 y por qué el retiro también es una opciónResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Una de las tareas más grandes que tiene la actual área deportiva de Alianza Lima es planificar la plantilla para el 2026 y, específicamente, tratar la continuidad o no de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, los dos goleadores del equipo. Como se sabe, ambos futbolistas de 41 años vencen contrato a finales de esta temporada y el tema del retiro es lo que más se cuestionan a estas alturas del año. Desde El Comercio pudimos conversar con fuentes cercanas a ambos artilleros para conocer cuáles son sus posturas frente a esta determinante decisión.