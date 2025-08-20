Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional. Luego de vencer 2-0 en la ida, los íntimos se trazaron el siguiente objetivo: asegurar la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Ecuador, el país en el que nunca pudo ganar en torneos Conmebol. Este miércoles visitarán a Universidad Católica en Quito es busca de una nueva hazaña.

Sin uno de sus mejores jugadores del año (Erick Noriega, quien se jugará por Gremio de Porto Alegre), los blanquiazules buscarán tumbarse otro rival en su enorme camino en torneos internacionales este año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La misión no es sencilla, pero tampoco imposible. ¿Qué debe mejorar, cambiar o repetir el equipo de Néstor Gorosito para celebrar en el partido de vuelta? ¿Cómo domar el factor altura? ¿Realmente Alianza Lima tiene plantel para lograrlo? Preguntas que se hace el hincha en las interminables horas previas y que tres periodistas nacionales responden.

Carlos Zambrano volverá a ser titular tras cumplir su fecha de suspensión por expulsión ante Gremio. (Foto: AFP) / DIEGO LIMA

Para Michael Succar, será “clave el regreso de Carlos Zambrano”, quien se perdió el duelo de ida por la tarjeta roja que vio ante Gremio por los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana. “Se sintió la ausencia de Zambrano en el partido anterior. Católica es un equipo que ataca mucho mejor de lo que defiende, en el torneo ecuatoriano tiene la mejor estadística de gol a favor. El otro día ante Alianza le faltó definir, pero si ha definido. La presencia de Zambrano va a ayudar para los cruces, para la parte física, porque es un jugador muy mañoso para este tipo de duelos, con delanteros más físicos que inteligentes en algunnos casos y Zambrano es inteligente para contrarrestar esto”.

Por su parte, Erick Osores, de América TV, indicó que los íntimos tienen la obligación de defender bien. “Claramente los ecuatorianos son un equipo bastante agresivo, tiene buenos números en la Copa, son muy fuerte de locales, y Alianza tiene que estar bien plantado. Yo creo que eso es el punto de partida y en la confección de la mitad del campo, no creo que Gorosito deba apelar a la posesión, como en Brasil que le fue bien. En este caso hay que poner un soldado más en el medio para hacer un partido medio cortado”.

En cuanto al ataque, Omar Dávila, hombre de prensa con muchos años en el medio, cree que los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan “mejorar la definción”. En el partido de ida, jugado en Matute, se contó hasta tres disparos al palo del portero ecuatoriano. Este miércoles, sin Paolo Guerrero pero por Hernán Barcos, tendrán que anotar las opciones que tengan.

¡𝑼𝒏 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒆𝒈⚽️𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒊𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒕𝒖 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐! 💙🔥💪🏾



¡Y que la semana siga pintándose de 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐐𝐔𝐈𝐀𝐙𝐔𝐋! 💙



¡Arriba 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀, toda la 𝐕𝐈𝐃𝐀! 💙🙌🏾#ConAlianzaSiempre#VamosPorMás#AlianzaLima pic.twitter.com/fm2hKz44iv — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 18, 2025

El factor altura

El estadio Olímpico Atahualpa de Quito está a 2780 metros sobre el nivel del mar. Es, más o menos, como si se jugara en el Heraclio Tapia de Cajamarca. Ahí, Alianza Lima tendrá que hacerse fuerte durante 90 minutos en busca de un resultado que lo coloque dentro de los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

"El factor altura lo puede domar teniendo la pelota, si estás corriendo todo el tiempo detrás de la pelota te vas a cansar más rápido. En Brasil, en el primer tiempo sobre todo Alianza tuvo la pelota, por eso pongo ese ejemplo. Alianza tiene un partido interesante en altura, que fue con Garcilaso que gana por 1-0 si no me equivocó. Ahora en Ayacucho con un equipo mixto y jugadores que no suelen ser titulares, digamos que la parte física peleó el partido, le faltó fútbol", analiza Succar.

Por su parte, Osores indica que “Alianza Lima tiene jugadores de selección y de categoría. Me parece que tiene la ventaja para pasar, pero la tiene que defender en un feudo complicado, en una condición difícil como la altura y ante un buen equipo como el elenco ecuatoriano“.

No será nada fácil, pero los íntimos buscarán hacer historia en Quito, Ecuador, a 1800 kilómetros de La Victoria. Ya lo hicieron antes en La Bombonera y el Arena do Gremio. No hay imposibles para los dirigidos por Néstor Gorosito.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.