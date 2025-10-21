Fernanda Huapaya
“Ya he firmado”: los entretelones de la renovación de Gorosito y qué falta para el anuncio oficial
“Ya he firmado”: los entretelones de la renovación de Gorosito y qué falta para el anuncio oficial

“Ya he firmado”: los entretelones de la renovación de Gorosito y qué falta para el anuncio oficial

Durante los últimos días, la pregunta más frecuente alrededor de Alianza Lima tiene que ver con Néstor Gorosito. Lo que hasta hace un mes parecía una absoluta certeza, hoy recae en el terreno de la incertimubre. Por su parte, ‘Pipo’, en la previa del partido ante Sport Huancayo, reveló que ya firmó su renovación; sin embargo, todavía falta un paso más que resulta determinante para que se haga el anuncio oficial.

Desde El Comercio pudimos conocer cuáles son las posturas en las oficinas de Alianza Lima, porque se trata de más de una. La principal tiene que ver con el área deportiva conformada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, y la segunda viene de parte de Fernando Cabada, el Gerente General del club. Todos coinciden en que Gorosito debería quedarse, pero presentan diversas condiciones de por medio.

Las posturas en Alianza

Es sabido que la contratación de Néstor Gorosito se dio a raíz de la intención de Franco Navarro, un amigo cercano. Por esta cercanía y los resultados positivos a nivel internacional este año, el respaldo por parte del Director Deportivo continúa y no está sujeto a alguna condición para que el entrenador pueda renovar.

Sin embargo, por parte del Franco Navarro Mandayo, según pudimos conocer, también se confía en la renovación de Gorosito, pero siempre que se espere a cómo se culmina el año en tanto a lo deportivo y los resultados. Esto, sobre todo, debido a los últimos tropiezos que ha tenido el cuadro ‘íntimo’ en el Torneo Clausura.

Si bien pudimos conocer que no se ha puesto una condición expresa para la renovación de Gorosito, como el hecho de ser Perú 2, tal como se venía rumoreando, desde la Gerencia Deportiva se espera ver una versión futbolística mejorada en estos últimos encuentros para validar la renovación del entrenador, más allá del puesto final en la tabla de posiciones. Se trata de la forma y no solo el resultado.

Por el lado del Gerente General, Fernando Cabada, se comparte esta última postura. De hecho, la renovación de Néstor Gorosito se dilató a partir de la eliminación de la Copa Sudamericana y de los siguientes partidos en el Torneo Clausura. A diferencia del convencimiento inquebrantable que presenta Franco Navarro, las otras posturas más bien esperaron ver una mejora en el equipo y no apresurarse. Esta necesidad de ver un mejor juego parte de la premisa de que Alianza Lima presenta un plantel altamente competitivo y que no se escatimaron esfuerzos económicos para conformarlo.

¿Cuándo se decidirá? Según pudo conocer este diario, la renovación de Néstor Gorosito está bastante encaminada y el entrenador y su comando técnico ya aceptaron las condiciones propuestas por Alianza Lima. Sin embargo, como todo contrato, todavía falta la firma de Alianza Lima (Franco Navarro y Fernando Cabada) para que se haga oficial.

“A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club”, aseguró el entrenador ayer en Huancayo. “Seguramente la próxima semana se anunciará todo”, sentenció Pipo.

Números de Gorosito

TriunfosResultadoCondición
Cusco FC3-0local
Nacional de Paraguay3-1local
Boca juniors1-0local
Juan Pablo II1-0local
Boca Juniors4-5 (penales)visita
Sporting Cristal1-2visita
Deportes Iquique1-2visita
Ayacucho FC2-0local
Deportivo Garcilaso0-1visita
Chankas FC1-0local
Talleres3-2local
Alianca UDH2-0local
Sport Boys0-1visita
Comerciantes U.0-1visita
FBC Melgar0-1visita
Binacional5-1local
Gremio2-0local
Juan Pablo II1-2visita
Ayacucho FC0-1visita
U. Católica2-0local
ADT3-1local
U. Católica1-2visita
Atlético Grau2-1local
Sport Boys3-1local
Sport Huancayo2-0visita
EmpatesResultadoCondición
Nacional de Paraguay1-1visita
Deportes Iquique1-1local
Universitario1-1local
Sao Paulo2-2visita
Atlético Grau1-1visita
Libertad2-2visita
Sport Huancayo0-0local
UTC 0-0visita
Gremio1-1visita
Alianza Atlético1-1local
Sporting Cristal0-0local
Universitario0-0visita
U. de Chile0-0

DerrotasResultadoCondición
Alianza Atlético3-1visita
ADT 3-0visita
Libertad0-1local
Cienciano0-1local
Sao Paulo0-2local
Talleres2-0visita
Cusco FC2-0visita
Deportivo Garcilaso3-4local
Cienciano2-1visita
Alianza Universidad2-1visita

