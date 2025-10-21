“Ya he firmado”: los entretelones de la renovación de Gorosito y qué falta para el anuncio oficial

Escucha la noticia
Durante los últimos días, la pregunta más frecuente alrededor de Alianza Lima tiene que ver con Néstor Gorosito. Lo que hasta hace un mes parecía una absoluta certeza, hoy recae en el terreno de la incertimubre. Por su parte, ‘Pipo’, en la previa del partido ante Sport Huancayo, reveló que ya firmó su renovación; sin embargo, todavía falta un paso más que resulta determinante para que se haga el anuncio oficial.
Desde El Comercio pudimos conocer cuáles son las posturas en las oficinas de Alianza Lima, porque se trata de más de una. La principal tiene que ver con el área deportiva conformada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, y la segunda viene de parte de Fernando Cabada, el Gerente General del club. Todos coinciden en que Gorosito debería quedarse, pero presentan diversas condiciones de por medio.
Las posturas en Alianza
Es sabido que la contratación de Néstor Gorosito se dio a raíz de la intención de Franco Navarro, un amigo cercano. Por esta cercanía y los resultados positivos a nivel internacional este año, el respaldo por parte del Director Deportivo continúa y no está sujeto a alguna condición para que el entrenador pueda renovar.
Sin embargo, por parte del Franco Navarro Mandayo, según pudimos conocer, también se confía en la renovación de Gorosito, pero siempre que se espere a cómo se culmina el año en tanto a lo deportivo y los resultados. Esto, sobre todo, debido a los últimos tropiezos que ha tenido el cuadro ‘íntimo’ en el Torneo Clausura.
Si bien pudimos conocer que no se ha puesto una condición expresa para la renovación de Gorosito, como el hecho de ser Perú 2, tal como se venía rumoreando, desde la Gerencia Deportiva se espera ver una versión futbolística mejorada en estos últimos encuentros para validar la renovación del entrenador, más allá del puesto final en la tabla de posiciones. Se trata de la forma y no solo el resultado.
Por el lado del Gerente General, Fernando Cabada, se comparte esta última postura. De hecho, la renovación de Néstor Gorosito se dilató a partir de la eliminación de la Copa Sudamericana y de los siguientes partidos en el Torneo Clausura. A diferencia del convencimiento inquebrantable que presenta Franco Navarro, las otras posturas más bien esperaron ver una mejora en el equipo y no apresurarse. Esta necesidad de ver un mejor juego parte de la premisa de que Alianza Lima presenta un plantel altamente competitivo y que no se escatimaron esfuerzos económicos para conformarlo.
¿Cuándo se decidirá? Según pudo conocer este diario, la renovación de Néstor Gorosito está bastante encaminada y el entrenador y su comando técnico ya aceptaron las condiciones propuestas por Alianza Lima. Sin embargo, como todo contrato, todavía falta la firma de Alianza Lima (Franco Navarro y Fernando Cabada) para que se haga oficial.
“A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club”, aseguró el entrenador ayer en Huancayo. “Seguramente la próxima semana se anunciará todo”, sentenció Pipo.
Números de Gorosito
|Triunfos
|Resultado
|Condición
|Cusco FC
|3-0
|local
|Nacional de Paraguay
|3-1
|local
|Boca juniors
|1-0
|local
|Juan Pablo II
|1-0
|local
|Boca Juniors
|4-5 (penales)
|visita
|Sporting Cristal
|1-2
|visita
|Deportes Iquique
|1-2
|visita
|Ayacucho FC
|2-0
|local
|Deportivo Garcilaso
|0-1
|visita
|Chankas FC
|1-0
|local
|Talleres
|3-2
|local
|Alianca UDH
|2-0
|local
|Sport Boys
|0-1
|visita
|Comerciantes U.
|0-1
|visita
|FBC Melgar
|0-1
|visita
|Binacional
|5-1
|local
|Gremio
|2-0
|local
|Juan Pablo II
|1-2
|visita
|Ayacucho FC
|0-1
|visita
|U. Católica
|2-0
|local
|ADT
|3-1
|local
|U. Católica
|1-2
|visita
|Atlético Grau
|2-1
|local
|Sport Boys
|3-1
|local
|Sport Huancayo
|2-0
|visita
|Empates
|Resultado
|Condición
|Nacional de Paraguay
|1-1
|visita
|Deportes Iquique
|1-1
|local
|Universitario
|1-1
|local
|Sao Paulo
|2-2
|visita
|Atlético Grau
|1-1
|visita
|Libertad
|2-2
|visita
|Sport Huancayo
|0-0
|local
|UTC
|0-0
|visita
|Gremio
|1-1
|visita
|Alianza Atlético
|1-1
|local
|Sporting Cristal
|0-0
|local
|Universitario
|0-0
|visita
|U. de Chile
|0-0
|Derrotas
|Resultado
|Condición
|Alianza Atlético
|3-1
|visita
|ADT
|3-0
|visita
|Libertad
|0-1
|local
|Cienciano
|0-1
|local
|Sao Paulo
|0-2
|local
|Talleres
|2-0
|visita
|Cusco FC
|2-0
|visita
|Deportivo Garcilaso
|3-4
|local
|Cienciano
|2-1
|visita
|Alianza Universidad
|2-1
|visita
