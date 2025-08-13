Alianza Lima venció 2-0 a U. Católica, este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este resultado los ‘íntimos’ ponen un pie en la siguiente fase.

Seis son las victorias internacionales de Alianza Lima en esta temporada, una cifra que iguala la mejor racha (conseguida en 1978), en quince partidos disputados.

En este 2025 el conjunto ‘íntimo’ disputó la Copa Libertadores (playoffs y fase de grupos) y Copa Sudamericana (playoffs, fase de grupos y octavos de final).

HISTÓRICO. ALIANZA LIMA ha igualado su mayor racha de triunfos internacionales en un año.



🥇 1978: 6 triunfos en 10 duelos

🥇 2025: 6 triunfos en 15 duelos

🥈 1999: 5 triunfos en 8 duelos pic.twitter.com/8XJRNc651k — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) August 14, 2025

En el minuto 76, precisamente en un momento de menos opciones para los locales, una gran asistencia de Barcos dio paso a un cabezazo de Cantero que acabó dentro de la portería rival.

Y el argentino se quedó con hambre, pues en el minuto 86 aprovechó un error de la defensa ecuatoriana y definió el segundo tanto de la noche en una formidable carrera hacia el arco.

Lara paró en los últimos minutos un disparo del uruguayo-italiano Pablo Ceppelini en el área que podría haber sido el tercero para los limeños.

