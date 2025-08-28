En segunda y última instancia administrativa por poner en riesgo a 26 mil asistentes en la definición ante Universitario.
deberá pagar una fuerte sanción económica que asciende a 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500 por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del de Matute, al finalizar el partido por la segunda final nacional 2023 ante Universitario de Deportes.

Así lo determinó la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en segunda y última instancia administrativa, pues se considera que de esta manera se expuso a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes.

De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento del campeonato.

Este exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes.

Además, la Sala determinó que la decisión del club fue adoptada sin coordinar con las autoridades presentes, como la Policía, Fiscalía y representantes de la FPF, quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que el club se negó.

En esa línea, se ordenó que el Club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos.

