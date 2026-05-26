Luego de conquistar el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima afrontará su último compromiso del certamen con una ausencia importante en la zona técnica. El club blanquiazul informó este martes que Pablo Guede no estará en la banca para el encuentro frente a FC Cajamarca.

A través de un comunicado oficial, la institución victoriana señaló que el entrenador argentino deberá deberá someterse a una intervención médica programada, que venía postergando desde febrero, por lo que no podrá dirigir de manera presencial el duelo programado en Cajamarca. La medida obliga al comando técnico a reorganizar funciones para un partido que cerrará la participación íntima en el primer torneo de la temporada.

Ante la ausencia de Guede, el encargado de asumir la conducción del equipo desde el banco será su asistente técnico, quien tendrá la responsabilidad de ejecutar las indicaciones planificadas durante la semana. El estratega argentino, sin embargo, continuará trabajando junto al plantel en la preparación previa al encuentro.

𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐝𝐞 no estará en la banca para el partido en Cajamarca.



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La noticia llega apenas unos días después de la celebración del título del Apertura, una campaña que permitió a Guede revertir las críticas recibidas al inicio de año y consolidar a Alianza Lima como el equipo más regular del campeonato. Los íntimos aseguraron el primer lugar tras la goleada sobre Los Chankas en Matute y buscarán cerrar el torneo con un nuevo triunfo fuera de casa.

Con el objetivo del Apertura ya cumplido, el duelo frente a FC Cajamarca servirá para mantener el ritmo competitivo antes del inicio del Torneo Clausura. Aunque no podrá estar al borde del campo, Guede seguirá de cerca las incidencias de un partido que marcará el cierre de una primera mitad de temporada que terminó con festejo blanquiazul.