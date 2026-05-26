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Alianza Lima informó que Pablo Guede no dirigirá ante Cajamarca FC | Foto: Paloma Del Solar - GEC
Alianza Lima informó que Pablo Guede no dirigirá ante Cajamarca FC | Foto: Paloma Del Solar - GEC
Por Redacción EC

Luego de conquistar el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima afrontará su último compromiso del certamen con una ausencia importante en la zona técnica. El club blanquiazul informó este martes que Pablo Guede no estará en la banca para el encuentro frente a FC Cajamarca.

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