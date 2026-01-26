Alianza Lima anunció el inicio de la venta de entradas para su primer partido como local en el Torneo Apertura 2026. El encuentro ante Comerciantes Unidos, válido por la fecha 2 del campeonato, se disputará el domingo 8 de febrero a las 6:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.
A través de sus canales oficiales, el club informó que la venta será de forma escalonada, priorizando inicialmente a los abonados y suscriptores del programa Íntimos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La venta se iniciará el martes 27 de enero y se dividirá en distintos bloques horarios a lo largo del día.
Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., la venta estará habilitada exclusivamente para abonados de la Liga 1 2026 suscritos a Íntimos. Posteriormente, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., se ampliará el acceso para abonados a Íntimos e Íntimos en general. Entre las 3:00 p.m. y 5:00 p.m., podrán adquirir entradas tanto abonados como suscriptores en general.
Finalmente, a partir de las 5:30 p.m. del mismo martes 27, se abrirá la venta general para todo el público.
Cabe indicar que en la primera fecha Alianza jugará de visitante con Sport Huancayo. El partido se disputará el viernes 30 de enero en el Estadio IPD en Huancayo, desde las 12:00 horas.
TE PUEDE INTERESAR
- Metropolitano: 35 heridos tras choque de bus contra base de puente en avenida México
- Aprobación de José Jerí cae diez puntos tras crisis por reuniones con empresario chino, revela encuesta de Datum
- A punta de pistola, tres horas secuestrada y abandonada en un puente: el estremecedor relato de una víctima de falsos colectiveros
- Guerrero, el héroe que venció al genio campeón del mundo para sanar a Alianza en su semana más difícil: crónica de la alegría en Matute
Contenido sugerido
Contenido GEC