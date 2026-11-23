Alianza Lima, tras la goleada por 5-0 sobre FC Cajamarca, ya se prepara para afrontar las finales de la Liga 1. El club de La Victoria busca concretar un partido amistoso internacional de preparación.

Pablo Guede y compañía tienen algunos días de preparación y no quiere perder el ritmo competitivo hasta el 8 de diciembre, día en el que jugará la fina de ida ante Sport Huancayo o Universitario de Deportes.

Aunque la directiva aún no concreta el duelo amistoso, el rival se conocerá en las próximas horas. Y, según fuentes de El Comercio, sería un club chileno o uruguayo, ya que en esos países ya se definió el campeonato.

Cabe resaltar que Alianz Lima recién se incorporará a los entrenamientos este martes 24 de noviembre, tras unos días libres, ya enfocados en lo que será la definición por el título nacional.

En tienda blanquiazul consideran que un descanso breve después de un Clausura agobiante era necesario para cerrar el capítulo. Hoy, el foco está puesto en la final, sabiendo que primero jugarán de visita y luego cerrarán la llave de local.