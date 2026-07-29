Por Jean Pierre Maraví Coppa

Hablar de Alianza Lima es hablar de una historia construida por generaciones de futbolistas que dejaron huella dentro y fuera de la cancha. Con motivo del 125.º aniversario del club, el periodista Daniel San Román editó "Íntimos y Eternos", un libro con el sello de El Comercio que reúne las historias de 125 jugadores cuya trayectoria contribuyó a forjar la identidad blanquiazul.

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