Hablar de Alianza Lima es hablar de una historia construida por generaciones de futbolistas que dejaron huella dentro y fuera de la cancha. Con motivo del 125.º aniversario del club, el periodista Daniel San Román editó "Íntimos y Eternos", un libro con el sello de El Comercio que reúne las historias de 125 jugadores cuya trayectoria contribuyó a forjar la identidad blanquiazul.

En esta entrevista, el editor de esta publicación, que será presentada el lunes 3 de agosto en la Feria Internacional del Libro 2026, comparte cómo nació el proyecto, los desafíos que implicó reconstruir parte de la historia del club y la importancia de mantener viva esa memoria en tiempos donde la información circula con rapidez, pero pocas veces se detiene a mirar el pasado.

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Libro Alianza Lima 125 años

—¿Qué diferencia a Íntimos y Eternos, el libro por los 125 años, del histórico Libro de Oro de Alianza que editó El Comercio en 2001?

Son dos libros con objetivos distintos y, por lo tanto, complementarios. El Libro de Oro es una magnífica crónica de la historia de Alianza Lima, un recorrido por sus grandes momentos, campañas y protagonistas. “Íntimos y Eternos” propone una mirada diferente. En lugar de contar la historia del club desde los acontecimientos, la cuenta a través de las personas que la hicieron posible. Son 125 perfiles que reconstruyen las carreras de futbolistas de distintas épocas, explicando el contexto en el que aparecieron, lo que representaron para su generación y el legado que dejaron para las siguientes. Más que un libro de efemérides, es una obra de memoria e identidad. No busca responder quiénes fueron los mejores jugadores de Alianza Lima, sino cómo 125 futbolistas ayudaron, desde distintos momentos históricos, a construir la identidad del club.

—¿Qué fue lo más difícil del trabajo de investigación del libro?

Sin duda, reconstruir las primeras décadas del club. Mientras más retrocedíamos en el tiempo, menos información existía y más frecuente era encontrar versiones distintas sobre un mismo hecho. Eso nos obligó a contrastar permanentemente periódicos de la época, archivos, fotografías, publicaciones especializadas, libros y también el enorme trabajo de investigación que, durante años, han desarrollado muchos historiadores e investigadores aliancistas. Además, el proyecto tuvo un proceso de validación muy sólido. El equipo de Historia de Alianza Lima revisó cada perfil, fechas, trayectorias y contexto histórico de los futbolistas, mientras que el equipo fotográfico de El Comercio verificó la originalidad y el contexto de cada imagen. Muchas veces una fotografía o una breve nota periodística terminaban resolviendo una duda que llevaba días de discusión.

—¿A quiénes crees que reivindica el libro? ¿Qué ídolos estaban perdidos en el tiempo?

Creo que uno de los grandes aportes del libro es devolverles visibilidad a futbolistas extraordinarios cuya historia se fue perdiendo con el paso de las generaciones. Todos conocemos a Cubillas, Cueto, Waldir Sáenz o Jefferson Farfán. Pero este libro también vuelve a poner en primer plano a figuras como Julio Rivero, uno de los fundadores del club; Alberto Montellanos, protagonista del primer tetracampeonato; Rafael Goyoneche, uno de los grandes capitanes de los años cuarenta; o Jorge Koochi, una de las grandes leyendas de Alianza Lima, referente dentro y fuera de la cancha durante casi dos décadas y que, incluso después de retirarse como futbolista, siguió sirviendo al club como director técnico. Pero, más allá de nombres específicos, creo que el libro reivindica a todos aquellos jugadores cuyo aporte fue fundamental para construir la identidad de Alianza Lima, aunque el paso del tiempo los hubiera alejado de la memoria de las nuevas generaciones.

—¿Cómo podrías definir un proyecto como “Íntimos y Eternos” hoy, en tiempos de redes sociales y TikTok?

Paradójicamente, creo que hoy es más necesario que nunca. Vivimos en una época donde consumimos muchísimo contenido, pero muy poca memoria. Estamos permanentemente conectados con el presente, pero pocas veces encontramos espacios para comprender de dónde venimos. Las redes sociales son extraordinarias para contar lo que está pasando hoy. Los libros, en cambio, siguen siendo insustituibles para entender por qué llegamos hasta aquí. “Íntimos y Eternos” busca precisamente eso: preservar la memoria de una institución que forma parte de la historia del Perú y acercarla a las nuevas generaciones. Porque un club no se construye únicamente con resultados. Se construye con historias, con personas y con una identidad que se transmite de generación en generación. Y creo que esa fue la mayor enseñanza que me dejó este proyecto. Después de leer, investigar y escribir sobre 125 futbolistas descubrí que, más allá de los títulos y las estadísticas, había una idea que aparecía una y otra vez: el profundo sentido de pertenencia que genera Alianza Lima. Muchos hablaban del club como una familia, como un hogar. Entendí que la grandeza de Alianza no solo está en lo que ganó, sino en la unión que ha sido capaz de construir durante 125 años. Ese, para mí, es el verdadero corazón de “Íntimos y Eternos”.

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