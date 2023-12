Ya es oficial. Jairo Concha dejará Alianza Lima luego de tres años y dos títulos de la Liga 1 Betsson bajo el brazo. Así lo dio a conocer, a través de sus redes sociales, la propia institución blanquiazul. | Noticias Liga 1 Betsson

“Gracias por su entrega y tu esfuerzo. ¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!”, escribió el club íntimo en sus redes sociales anunciando así la salida del futbolista que culminará su contrato en unos días, el 31 de diciembre.

¡𝗝𝗔𝗜𝗥𝗢!💙



Gracias por tu entrega y esfuerzo. 👏🏾



¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos! #ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/CZPs8l2w65 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 26, 2023

Jairo Concha llegó al cuadro de La Victoria en 2020, pero empezó a defender la camiseta blanquiazul en 2021, año en el que fue pieza importante en el esquema de Carlos Bustos para la obtención del título nacional. En 2022 volvió a ser importante para el bicampeonato.

Este año, según pudo conocer DT, tuvo la chance de emigrar al fútbol ruso, sin embargo, la oferta económica (cien mil dólares aproximadamente) no fue considerada por el club. La decisión no gustó al jugador, por lo cual decidió no renovar su vínculo. Además, desde el entorno de Jairo nos contaron que su futuro estaría afuera, aunque aún están analizando la mejor opción.

Por su parte, desde Alianza Lima señalaron a este Diario que el área deportiva había hecho una última oferta por el ‘10′, pero al no tener respuesta, consiguió un reemplazo que será anunciado en los próximos días.