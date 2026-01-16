Vélez de lateral, Girotti de extremo y Chávez al medio: ¿Qué intenta Guede con sus experimentos en Alianza y qué veríamos ante Colo Colo?

Entre el partido ante Independiente y Unión de Santa Fe se vieron dos versiones de Pablo Guede con Alianza Lima. La primera, analítica y paciente; la segunda, impaciente, enojada y hasta frustrada por varios pasajes del encuentro. Esto debido a que, para ser el segundo encuentro amistoso, el entrenador argentino esperaba que se plasme mejor el trabajo en ofensiva que habían venido practicando en la semana, pero no lo conseguía.

Sin embargo, desde fuera, las críticas al técnico no venían tanto por la escasa elaboración o la innegociable y poco saludable idea de siempre salir jugando, sino también por su movimiento de fichas y el hecho de ver a más de un jugador en posiciones impensadas.

Pablo Guede. (Foto: Alianza Lima)

Escenario 1

Para el partido entre Alianza Lima e Independiente colocó a dos jugadores fuera de su posición natural: Jairo Vélez como lateral derecho y Federico Girotti como extremo por izquierda. Ninguno de ellos estaba habituado, pero respondía a cierta necesidad del entrenador.

La primera tiene que ver con Jairo Vélez, ya que D’Alessandro Montenegro no se encontraba apto para el partido y ni siquiera estuvo en banca. Por su parte, Josué Estrada venía con una molestia que lo dejó en el banco de suplentes para el segundo tiempo e, incluso, para el siguiente partido ante Unión de Santa Fe no fue considerado.

Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

Por tanto, se trataba de una decisión de urgencia considerando que el entrenador tenía pensando que, en ofensiva, Alianza Lima se quede con línea de tres -y Vélez se sume como un atacante más- y que, cuando defienda, el ecuatoriano se repliegue para cumplir sus labores de lateral. Hasta cierto punto, esto se cumplió, pero era una solución momentánea.

En cambio, con Federico Girotti no había tal necesidad. De hecho, en el banco de suplentes tenía a otros futbolistas que podían hacer las veces de extremo como Gaspar Gentile o el mismo Alan Cantero, ya que Eryc Castillo sí se encontraba en la cancha durante la primera parte. Sin embargo, Guede decidió utilizar los primeros 45 minutos de ese partido amistoso para intentar que el centrodelantero, fichaje costoso de esta temporada, pueda jugar por fuera.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

Tal fue el punto de no reconocimiento del puesto que Federico Girotti terminó jugando como ’9’ en los dos tiempos de Unión de Santa Fe, una posición con la que ya está familiarizado. ¿Qué buscaba Guede? Tener más nombres con la capacidad de jugar por fuera ante la posibilidad de que otro sea el ‘9’: Paolo Guerrero o Luis Ramos, sobre todo considerando que prefiere jugar con un solo punta.

Cabe resaltar que tanto Paolo Guerrero como Luis Ramos son delanteros más posicionales y, si se habla de movilidad, es Girotti quien cuenta con esa característica más desarrollada. Sin embargo, pegarlo a la banda parece una decisión drástica y poco provechosa.

Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)

Escenario 2

En el último encuentro ante Unión de Santa Fe, el cuadro victoriano presentó un once titular inédito y que tiene casi nulas posibilidades de volver a repetirse en esta temporada. De hecho, esa ha sido una de las críticas al entrenador argentino considerando que, si bien quiere ver probar a la mayoría de sus jugadores, estos duelos de preparación también deberían servir para afianzar al grupo que apunta al titularato a 15 días del inicio del torneo.

Un ejemplo de ello es que, en lugar de probar a Jesús Castillo como el volante central, quiso reconvertir a Gianfranco Chávez en esa posición al colocarlo rodeado de Piero Cari y Sergio Peña.

Como se adelantó en El Comercio, la ausencia de Pedro Aquino se debió a que le salió una ampolla en la planta del pie derecho y, al reventarse, le ocasionó una herida que se tradujo en molestia a la hora de entrenar. Fue por eso que el volante nacional quedó fuera de la lista de convocados.

Otro de los nombres inéditos en el once de preparación fue el hecho de colocar a Geray Motta de segundo delantero cuando, a lo largo de las temporada, también es poco probable que sume minutos. Sin embargo, esto se explica debido a que tanto Paolo Guerrero y Luis Ramos se encontraban desafectados por dolencias y porque Guede quería evaluar el comportamiento de Girotti jugando al lado de un segundo delantero.

Ya para el segundo tiempo, Guede cambió su esquema de 4-4-2 a 4-3-3 y, con esto, colocó de extremos a Gaspar Gentile y Eryc Castillo jugando alrededor de Federico Girotti, algo que se aproxima más a lo que se podría ver en un once titular de Alianza Lima.

¿Qué se espera ante Colo Colo?

Para el partido de este domingo 18 de enero ante Colo Colo, se tiene planificado que Pablo Guede ya coloque un once más cercano al titular. Es decir, con nombres de los que esté convencido que pertenezcan a determinados puestos y tengan mayores chances de arrancar.

Sin embargo, mucho de esto dependerá qué jugadores podrán estar aptos o no. En caso de que muchos de los que apuntan al titularato no puedan estar, habría nuevamente salidas de urgencia. Tal es el caso de Paolo Guerrero, Pedro Aquino o Fernando Gaibor que todavía no están recuperados en su totalidad.

Más allá de eso, en caso de tener que reposicionar a otros jugadores, se espera que sean nombres que ya estén familiarizados con sus funciones y, de esta forma, culminar la gira de la Serie Río de la Plata con más certezas que dudas de cara al equipo titular.

