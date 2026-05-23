Jairo Vélez es uno de los artífices del campeonato del Torneo Apertura de la Liga 1 de Alianza Lima. El conjunto ‘íntimo’ se impuso por 3-0 a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado 23 de mayo.

El futbolista ecuatoriano consiguió su primer título con la camiseta ‘blanquiazul’ en seis meses y se lo atribuyó a la fortaleza del grupo.

“El fútbol es como la vida y siempre hay problemas. Este grupo supo seguir adelante. Se marcó un objetivo y hoy lo estamos clumpliendo”, señaló

“Tenemos un buen grupo y creo que el trabajo es el que nos da este título”, finalizó.