Jean Deza, arrepentido por los ampays: “Me duele mucho lo que pasó con Alianza Lima” | VIDEO

La para obligatoria por la pandemia del coronavirus ha provocado que varios futbolistas se acerquen a sus fanáticos mediante transmisiones en vivo por redes sociales. El último en realizarlo ha sido el delantero de Alianza Lima, Jean Deza. En su cuenta oficial de Instagram, el ex UTC confesó su verdad sobre este inicio de año en el club de La Victoria.

“Pertenezco a Alianza Lima, vamos a ver que pasa en el futuro. Me arrepiento de lo que sucedió a comienzos de año, con los ampays y todo eso. Sé que todos nos equivocamos, no es la primera vez que me pasa. Quiero que entiendan y sepan que yo ya sé que es pasarla mal, nunca pensé perjudicar a Alianza Lima, que eso quede claro”, afirmó el jugador de Alianza Lima.

Luego indicó: “Todos tenemos segundas o terceras oportunidades. Dicen que sigo siendo el mismo, también escuché lo mismo en la prensa, respeto la opinión de todos pero no lo comparto. Antes de hablar de una persona lo tienen que conocer, no por imágenes. Me ha dolido todo lo que ha pasado con Alianza, no es que todo me llega. Quiero lo mejor para mis hijos, nunca quise manchar mi carrera”.

Por otro lado, también se refirió a lo siguiente: “No sé si tengo ofertas de otros clubes, eso lo maneja mi representante. Asimismo, creo que mi mejor gol fue a Universitario el año pasado con UTC”.

