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Jean Ferrari sobre el cierre de Matute tras tragedia en banderazo: “Clausurar no será solución”. (Foto: El Comercio)
Jean Ferrari sobre el cierre de Matute tras tragedia en banderazo: “Clausurar no será solución”. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, expresó su posición luego de la tragedia ocurrida en Matute, en la previa del partido entre Universitario y Alianza Lima. El directivo cuestionó la decisión de clausurar el estadio y lanzó un mensaje en redes sociales.

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