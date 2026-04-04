Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, expresó su posición luego de la tragedia ocurrida en Matute, en la previa del partido entre Universitario y Alianza Lima. El directivo cuestionó la decisión de clausurar el estadio y lanzó un mensaje en redes sociales.

"Una situación relacionada al fútbol hace que el deporte se vista de luto, clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias”, escribió Ferrari sobre lo ocurrido.

De igual manera, el directivo de la Federación lamentó lo ocurrido y envió su pesar a la familia del hincha que perdió la vida y a los demás heridos. “Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos”, agregó.

Una situación relacionada al fútbol hace que el deporte se vista de luto, clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias.

Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos. https://t.co/1xgJEIMO1m — Jean Ferrari (@jferrari5) April 4, 2026

Como se sabe, la Municipalidad de La Victoria clausuró el estadio de Alianza Lima luego de conocer que no tenía autorización para realizar el banderazo previo al clásico. El recinto blanquiazul no podrá utilizarse hasta nuevo aviso.

Por otro lado, la Fiscalía realiza diligencias urgentes de investigación para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en Matute.

SOBRE EL AUTOR