El Alianza Lima vs. Sporting Cristal, que se viene jugando este sábado 1 de marzo desde las 8:00 p.m. en el estadio Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, dejó una imagen muy preocupante, sobre todo para el hincha blanquiazul. A los 43 minutos del primer tiempo, Jean Pierre Archimbaud sufrió una dura lesión en su codo izquierdo y, aunque intentó continuar en el partido, tuvo que ser reemplazado.

El volante de 30 años disputó un balón con Jesús Pretell y en medio de la jugada cayó con todo su peso sobre su brazo izquierdo. Las imágenes de la transmisión del partido mostró la caída y cómo se dobló de manera impactante. Al instante, el ‘Chocherita’ mostró signos de dolor y pidió atención médica.

Cuando los doctores de Alianza Lima ingresaron al campo vieron al mediocampista muy adolorido. De inmediato vendaron la zona afectada y echaron analgésico en spray para contener el dolor. Y aunque hubo intención de que siga en el campo, fue Paolo Guerrero que le indicó al técnico Néstor Gorosito que debía hacer el cambio.

Archimbaud no solo dejó el campo con gestos de dolor, sino que no pudo contener las lágrimas. El volante fue contenido por sus compañeros, uno de ellos Erick Noriega, y en el banco no dejó de llorar. Se espera los estudios para saber la gravedad de la lesión y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

PREVIA

Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de marzo del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max transmite en Perú mediante Claro TV, DirecTV, Win y Zapping TV. En Estados Unidos lo podrás ver en FOX Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”