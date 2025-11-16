Continúan las malas noticias en Alianza Lima. Esta vez, el club dio a conocer la situación de Jean Pierre Archimbaud, quien sufrió una grave lesión y tuvo que ser operado por el departamento médico de la institución para inciar su etapa de recuperación.

Mediante un comunicado, Alianza Lima reveló el parte médico de su jugador. "Durante el entrenamiento del pasado miércoles 12 de noviembre, realizada en el Estadio Alejandro Villanueva, nuestro futbolista Jean Pierre Achimbaud sufrió un impacto que le impidió continuar con normalidad y debió abandonar el campo de juego", detallan.

Jean Pierre Archimbaud lesionado en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

De inmediato, Archimbaud fue sometido a estudios médicos posteriores que confirmaron la gravedad de su situación: una lesión del ligamento colateral de la rodilla izquierda que hizo necesaria una operación de urgencia.

“El sábado 15 de noviembre el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica, la cual se desarrolló con total éxito”, informaron en Matute. Hoy, el jugador está en etapa de recuperación y es evidente que no estará en la recta final de la Liga 1.

Como se sabe, Archimbaud ya había tenía una lesión fuerte en el brazo durante los primeros meses del año. Después de haberse recuperado y empezó a sumar minutos, esta lesión a la rodilla complica sus planes y le impide seguir en actividad deportiva por un tiempo.

Jean Pierre Archimbaud salió entre lágrimas del campo de juego tras sufrir una dura lesión en el codo. (Foto: Captura)

Pese a ello, el futbolista cuenta con el respaldo del club y desus familiares, quienes le dejaron muestras de apoyo en sus redes sociales. “Sé que cuando menos lo pensemos estaré otra vez en la fila 15 viendo lo bien que le pegas a la pelota y cumpliendo este sueño tan grande de jugar por Alianza“, escribió su esposa.

