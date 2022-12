Mientras las redacciones andamos agitadas con la noticia de que Jefferson Farfán, uno de los últimos ídolos de Alianza Lima y la Selección Peruana, cuelga los botines, la gran verdad es que la ‘Foquita’ pasa estos días pegado al mundial en compañía de sus hijos. Se relaja frente a la televisión, con la maratón de partidos y también ejercitándose con Adriano, quien a sus quince años, quiere emularlo.

Pero su retiro del fútbol no es un rumor, sino una verdad que todavía no se ha dicho. Una noticia que el club y el jugador desean dar en el momento más oportuno. No estamos hablando de un jugador más, sino del segundo goleador de la historia de la Blanquirroja, con 27 anotaciones. El delantero que provocó un sismo, en el repechaje ante Nueva Zelanda que nos regresó a los mundiales luego de 36 años. El habilidoso que paseó su fútbol por Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes y Rusia, y lo ganó todo. O casi todo. Alguien que estuvo en la élite.

SELECCION DE PERU VS. SELECCION DE NUEVA ZELANDA. CLASIFICATORIAS RUSIA. JEFFERSON FARFAN CELEBRANDO GOL. / Piero Vargas

Por eso, Alianza Lima, como institución, siempre ha sido cuidadosa con él. A tal punto que le colmó la paciencia a un gran sector de la hinchada que, si bien reconoce sus méritos, no tranzaba con el hecho de que el futbolista cobrara su sueldo puntualmente sin haber completado ni medio tiempo en el año. El bicampeonato calmó las aguas. Y regresó la gratitud.

Si bien la relación con Guillermo Salas es excelente desde la época en que jugaron en Alianza Lima, el ‘Chicho’ tomó la decisión de no contar con él para la próxima temporada. La conversación se dio en los mejores términos a pesar de que a Jefferson Farfán le ha costado comprender una cruda verdad: que por más que se esfuerce sus rodillas no volverán a ser las mismas. Que ya dio todo lo que podía y que lo más saludable es irse como campeón, en lugar de exponerse a las pifias.

Guillermo Salas se refirió a su renovación con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

El plan del ‘Chicho’ Salas es renovar el plantel con dos propósitos muy claros: lograr el tricampeonato y, por fin, redondear una Copa Libertadores digna. Y con dignidad se entiende, no solo acabar con ese pésimo registro de acumular 21 partidos sin ganar en el torneo continental, sino pasar de la fase de grupos. Y eso solo se consigue con goles, y elementos en plenitud.

El delantero al que le han puesto la puntería es al colombiano Pablo Sabbag, de La Equidad, quien tuvo un breve paso por el fútbol argentino en Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys. Se trata de un ‘9′, de 25 años, zurdo, formado en las canteras del Deportivo Cali, con gran presencia en el área (mide casi un metro 90), pero que también sabe recogerse y descargar con los compañeros. Él es el elegido para ser el ‘9′ de la Copa. Hernán Barcos, referente absoluto, podría acompañarlo eventualmente en el ataque, pero tendría mayor protagonismo en el torneo local.

A ello se suma la renovación de Aldair Rodríguez que, pese a todas las críticas por su poco gol, es del gusto de Salas, quien confía en su valía en altura, pero además en su físico para desgastar a las defensas rivales. En el 2023 tendrán más oportunidades dos artilleros de las canteras blanquiazules que hace rato merecen minutos: Sebastien Pineau, que cumplirá 20 años en enero, y Juan Pablo Goicochea, que será mayor de edad también a partir de enero. Wilmer Aguirre, otro histórico del club, otro hijo de la casa, también acabó su vínculo. Hoy fue anunciado oficialmente. Alianza Lima afrontará el 2023 con solo uno de los tres veteranos que contaba en su planillas de los últimos dos años: Hernán Barcos.

¿Qué le espera a Jefferson Farfán? Un homenaje a su altura. Existen dos posibilidades: que se le organice un partido de despedida en el verano o que sea la Noche Blanquiazul, su noche estelar. Esta opción es la que tiene más fuerza. Por lo dicho por el Fondo Blanquiazul, Farfán continuará ligado a Alianza Lima. No como entrenador, pues el jugador ha dicho en varias ocasiones que no posee el perfil, sino como embajador. Sea como fuere, se irá por la puerta grande a pesar de todo. Se despedirá como bicampeón.