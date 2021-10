Conforme a los criterios de Saber más

¿Quién más? Quién más si no es él. Jefferson Farfán es el hombre que representa al fútbol peruano. Su habilidad, su viveza y su cólera grafican cómo se vive nuestro ‘julbo’, nuestro juego. Regresó a Alianza Lima para volver a ser feliz y siete meses después, claro que lo es.

Capitán a donde vaya. Las redes sociales repiten la imagen de Paolo Guerrero entregándole la cinta en el partido de la Selección peruana ante Chile y la muestran junto a la de este sábado, con Wilmer Aguirre entregándole el honor cuando entró al campo -Ballón era quien la llevaba-. El mensaje es claro. La jerarquía aún manda en el fútbol.

Y Jefferson no solo vive de su apellido y lo que logró. En los minutos que le toca jugar está demostrando que, si bien ya no es ‘La Foquita’ que encaraba todo, sigue siendo el Farfán peligroso para cualquier defensa, sea Otamendi, Godoy o Zela.

Jesús Chirinos, estadístico de Son Datos No Opiniones, ofrece la estadística de que hoy, Jefferson es el segundo atacante más efectivo de la Liga 1. Con la más de media hora que jugó, sumó 460 minutos y lleva 4 goles, es decir, anota cada 115 minutos. Solo lo supera Wilmer Aguirre, que, con el tanto ante Mannucci, llegó al promedio de marcar un tanto cada 98 minutos (lleva 5 en 490).

Para muestra un botón, se diría tranquilamente. ¿Más? Sabemos que el estado físico de Farfán aún no es el mejor, no ha dejado de tener presencia con Alianza desde que reapareció de su lesión y, además, este mes, le sumó minutos con la selección peruana. Solo faltó en el duelo ante UTC, pero no estuvo presente porque fue convocado y estaba entrenando con la Bicolor.

Partido Minutos Aporte 1-0 Vallejo 17 Gol 3-2 Binacional 27 Gol 2-0 Cusco 26 1-0 Melgar 18 3-1 Alianza Atlético 32 Gol 2-0 UTC No jugó por estar convocado 2-0 Chile (selección) 28 0-1 Bolivia (selección) 5 0-1 Argentina (selección) 30 1-0 Mannucci 33





Más allá de su temperamento, mostrado claramente ante el defensa argentino Cristian Romero, Jefferson Farfán infunde respeto. No sale a marcarlo cualquiera. Ante su ingreso frente a Mannucci, fue Gonzalo Godoy quien tuvo que tomarlo, incluso teniendo que salir muy lejos de su área. Luego fue turno del ingresado Jesús Barcos.

La voz de Pablo Míguez se escucha en toda la cancha, los consejos de Barcos se trasladan de boca en boca. Quizás Farfán no tenga que decir nada y solo jugar. Contagia su forma de encarar el momento. La pisa, la toca, amaga, va, viene. Genera faltas y le da respiro al equipo. Sí el, con todo lo que ha ganado en su carrera es el primero en correr, los demás lo siguen a ojos cerrados.

Ese es Jefferson, el capitán a donde vaya. Aún tiene fútbol para regalar, temperamento para pararse donde sea y, sobre todo, ganas de seguir disfrutando de este maravilloso deporte.

