Jesús Castillo, volante de Alianza Lima, asegura que el foco de atención del equipo está puesto en el partido contra UTC, más allá de lo que pueda suceder entre Sport Huancayo y Cusco FC. El mediocampista también se refirió a su futuro y el interés de otros equipos en él.

"Independientemente de lo que pueda pasar en el partido entre Sport Huancayo y Cusco FC, nosotros vamos a salir a ganar este domingo. Siempre me he preparado para jugar como titular y las veces que lo hice lo dejé todo en la cancha”, expresó Castillo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Jesús Castillo tiene contrato vigente con Alianza Lima. (AFP) / ALEX DIAZ

El volante aclaró cuál es su situación en Alianza Lima. “Tengo contrato con Alianza Lima por todo el 2026. Se dicen muchas cosas, pero en estos momentos yo estoy muy enfocado en Alianza y en el partido del domingo”, afirmó.

De igual manera, Castillo reconoció que hubo interés de otros clubes en contar con sus servicios, aunque tiene claro cuál es su prioridad. Eso sí, el objetivo inmediato es clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Es cierto que algunos equipos se han comunicado conmigo, pero mi prioridad siempre será Alianza y por mi cabeza solo pasa la idea de cerrar bien el torneo este domingo ante UTC”, sentenció.

🎙️Jesús Castillo: "Se dicen muchas cosas, yo estoy enfocado en Alianza Lima y el partido del domingo. Tengo contrato todo el 2026. Si hay acercamiento (Sport Boys) y de otros equipos pero mi prioridad es Alianza Lima siempre".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/HVxJUWUInZ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 21, 2025