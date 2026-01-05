Jesús Castillo, volante de Alianza Lima, aseguró que están obligados a salir campeones nacionales de la Liga 1 esta temporada. Como se sabe, este 2026 también será el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional.

“Alianza tiene la obligación de salir campeón todos los años. Este año tampoco es la excepción. Esperemos, Dios mediante, se pueda lograr. Sería un buen regalo para Paolo (Guerrero) por todo lo que le ha dado al Perú”, expresó tras los entrenamientos de este lunes.

El mediocampista blanquiazul reveló que lo principal en estos primeros días de pretemporada es consolidar un buen grupo. “El equipo está motivado. Queremos empezar bien el campeonato. Trabajar de la mejor manera para cumplir con los objetivos. Todos están mentalizados para conseguir el objetivo”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al técnico Pablo Guede, quien asumió el buzo de Alianza Lima con el objetivo de salir campeón este año. “El profe transmite mucho. Estamos trabajando bien con él. Todos estamos con la predisposición de poder hacer bien las cosas. Hay grandes jugadores, un gran comando técnico”, comentó.

Castillo es una de las opciones que tiene Guedes en el mediocentro. Terminó el 2025 como titular y espera que esta nueva temporada pueda conseguir el título nacional.