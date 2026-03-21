Jorge Zúñiga utilizó sus redes sociales para dirigirse al hincha blanquiazul, tras la derrota en Huánuco ante Alianza Universidad.

Se le ha visto últimamente poco en el estadio Alejandro Villanueva

No se debe a nada en especial, solo que no fui por motivos laborales o familiares, pero jamás estaré alejado de mi club.

¿Descarta los rumores acerca de que dejaría el cargo de presidente de la Junta de Acreedores?

Los trascendidos son relativos, yo no sé qué nos deparará el futuro. Hoy estoy como presidente de Aliancistas del Perú en un homenaje que hice con mucho cariño.

¿Qué piensa de la actualidad deportiva de Alianza Lima?

No estoy informado de lo que ocurre en el club desde enero, no conozco al profesor Guede, pero sigo todos los partidos. No tengo mayor información directa, a excepción de lo que todo aliancista conoce por los medios de prensa. El equipo ha ido de menos a más. Obviamente como aliancista de cuna, para mí es una obsesión que este campeonato se logre.

¿Qué piensas de las disputas legales sobre el Reglamento?

Me gusta ver fútbol, no me gustan tanto los temas extradeportivos porque distraen. En lo personal, soy abogado, y para manifestarme necesito conocer todos los detalles legales. Conozco lo que conoce toda la gente superficialmente, pero creo que lo que nos apasiona es ver fútbol, no estar viendo ataques y contraataques. Aunque sí soy consciente de que toda sanción debe ser debidamente castigada.

¿Habrá alguna salida importante en esta Junta de Acreedores?

No te podría decir, porque es una agenda ordinaria más allá de que se está especulando mucho. Es como una Asamblea general, así que tenemos que hacer una evaluación de luego del trabajo anual, pero no puedo adelantar opinión, porque se tiene que escuchar a todos los miembros de la Junta. Hay que aprovechar esta oportunidad para que los socios, la barra y todas las personas que amamos este club puedan tener algo que aportar.

¿Haría un llamado a la calma acerca de este clima tenso entre ambos clubes?

A mí me gusta ver fútbol, no me gusta ese tipo de situaciones que son penosas. Estoy contra el racismo, actos de violencia. Pero, a la vez, no podemos detenernos en eso. Aquí la pasión es por el fútbol. Entonces yo le pido a todas las personas que estamos involucrados en este hermoso deporte que debemos concentrarnos en lo importante. Lo demás que pase a lo anecdótico y que no sea parte del espectáculo. No generemos espectáculo donde no debería haber.

¿Qué opina de la continuidad de Pablo Guede?

Estoy viendo que el equipo se está afinando. A mí no me compete decidir sobre el futuro o no de los entrenadores. Lamentablemente, no lo conozco. No he podido conversar sobre su metodología ni idea de juego. Me hubiera gustado. Pero ese tipo de decisiones, a mí no me corresponde.

¿Qué piensa de la administración de Fernando Cabada?

No puedo adelantar opinión porque la Junta está próxima. Debemos escuchar antes que valorar, haría mal si doy opiniones sin haber escuchado.

*****

SOBRE EL AUTOR