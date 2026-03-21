Por Fernanda Huapaya

A pocos días de desarrollarse la Junta de Acreedores en Alianza Lima, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, conversó con El Comercio en el marco de una celebración privada por el 125 aniversario del club. El directivo se pronunció sobre los últimos comunicados a propósito del cambio de Reglamento Único de Disciplina y también, para sorpresa de muchos, afirmó que no viene siendo informado sobre lo que pasa dentro del club. Por último, afirmó que espera el informe de Fernando Cabada, actual administrador, para poder confirmar su continuidad.

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