La eliminación de Alianza Lima en la tanda de penales ante Sporting Cristal en la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga 1 ha generado un remezón interno en La Victoria. Jorge Zuñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, se pronunció públicamente tras el duro golpe deportivo y dejó claro que la institución atraviesa un momento clave. Sus declaraciones marcaron el inicio de un proceso de análisis profundo sobre lo ocurrido en la temporada 2025.

“El campeonato acabó y corresponde evaluar el desempeño de todas las instancias del Club”, señaló Zuñiga, evidenciando que la caída en Matute no será tomada como un hecho aislado. La dirigencia íntima considera que el equipo no cumplió con los objetivos trazados, y que la abrupta eliminación obliga a revisar desde el comando técnico hasta la planificación deportiva del año. El análisis, según adelantó, será exhaustivo y sin excepciones.

Zuñiga también dejó entrever que en las próximas horas se tomarán decisiones importantes, lo que apunta a cambios inmediatos en varias áreas. “Se deben tomar medidas importantes en las próximas horas”, afirmó, alimentando la expectativa entre los hinchas sobre posibles salidas, reestructuraciones y ajustes en el proyecto que tendrá como foco la temporada 2026. La directiva busca corregir el rumbo y evitar que se repitan errores que han marcado las últimas campañas.

Pese al tono crítico, el dirigente hizo un llamado a la reflexión antes de tomar medidas drásticas, recordando que muchos dentro del club han entregado su máximo por la institución. “Pero también debemos reflexionar ante decisiones sobre quienes han dado todo por Alianza. El Club está por encima de todas las cosas”, finalizó.