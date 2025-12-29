José Asti, gerente legal de Alianza sobre la Noche Blanquiazul: “Imagínate decirle a Messi que no se puede jugar; hay un perjuicio de US$ 10 millones”

Según Asti, Alianza Lima presentó con anticipación toda la documentación y la solicitud de garantías conforme a la norma. Es decir, cumplieron con el proceso. Además, asegura que tienen prioridad sobre Universitario y que asistirán a la reunión convocada por el Ministerio del Inter (Mininter) este lunes 29 a las 5 p.m. ¿Qué escenarios son posibles? ¿Es viable realizar ambos eventos el mismo día? ¿Cuánto perdería Alianza si hay reprogramación?

—¿Cuál ha sido la cronología de los hechos que han llevado a esta situación?

Nosotros ingresamos la solicitud el día 31 de octubre, en la tarde-noche. El Mininter lo ha registrado como el día 3 de noviembre, por el fin de semana. Entonces, se presenta la solicitud de garantía con nuestro plan de seguridad. Y de ahí empezamos a ampliar. Por ejemplo, el 5 de noviembre confirmamos cuál va a ser el equipo con el que vamos a participar en el evento deportivo. Y también el Ministerio lo registra con fecha 6. Allí informamos que nuestro rival iba a ser el Inter Miami.

No es un equipo peruano ni de Sudamérica. Es un equipo que tiene figuras internacionales reconocidas mundialmente. Además, tenemos un contrato con la productora del evento. Por eso nosotros informamos a las autoridades, incluyendo a la Dirección de Garantías, de que nuestro rival iba a ser para el 24 de enero del 2026. Posterior a eso, hicimos un evento también de lanzamiento en el propio estadio Alejandro Villanueva y salimos a la venta el 16 de diciembre. Ni el día 3, ni el día 6, ni el día 16 para nosotros existía ningún otro evento. Ninguna autoridad nos informó a nosotros de ningún evento.

Es más, el día 24, si no me equivoco, que viene esta carta del Ministerio del Interior, llega un informe y un oficio citando al Club Alianza Lima para este lunes 29 a las 5 de la tarde. Y después sale el día de hoy (sábado 27) un comunicado del Ministerio del Interior en redes, también indicando que los clubes se pongan de acuerdo.

—¿Qué dice ese informe?

Nos dice que el Club de Alianza Lima ingresó sus solicitudes el día 3 de noviembre, mientras que el Club Universitario lo ingresó el día 4 de noviembre. Además, indican en el mismo informe que Alianza Lima tiene una prioridad, porque presentó con anticipación su solicitud. Y que, en todo caso, debería analizarse que jugara el Club Alianza Lima.

A pesar de todo el ruido que pueda haber en las redes sociales, nosotros nos unimos a lo que es formal, a lo que es de ley, a los procedimientos administrativos. Y a nosotros nunca nos indicaron que esas fechas estaban reservadas por un tema de interés nacional, ni de interés público, ni de seguridad nacional.

—¿Es viable para Alianza Lima un cambio de fecha?

Es un tema que no está sujeto a discusión. Nosotros no vamos a mover nuestra fecha. Nosotros tenemos compromisos ya pactados. Es la Noche Blanquiazul, donde se compromete la presentación de una gran cantidad de deportistas, no solamente primer equipo. Es un evento grande, es el 125º aniversario de Alianza Lima. Además, viene un equipo con figuras reconocidas como el Inter de Miami, que además está en gira por Colombia y por Ecuador. No puede venir el gobierno a modificar una fecha que ya se establecía y que no fue cuestionada.

—Con contratos firmados, entradas vendidas, etc… En cifras, ¿cuánto le podría perjudicar a Alianza no tener garantías?

Mira, un evento como este no solamente es por la cantidad de entradas vendidas, sino lo que representa y pide un equipo como el Inter de Miami. Esto puede ser (un perjuicio) de 10 millones de dólares. Son eventos gigantes. (…) Imagínate que le tengan que decir a Lionel Messi que no se puede jugar, que el partido, a pesar de que Alianza presentó su solicitud, no se puede realizar.

—¿De quién es la responsabilidad?

Es del Ministerio del Interior. De la Dirección de Garantías. Recordemos que, en su momento, hubo un responsable de la Policía que se pronunció a favor del otro club, indicando que era más peligroso que la gente esté en las calles a que vaya al estadio. Hoy en día yo vuelvo y digo: ¿es más peligroso que la gente que compró su entrada no vaya al evento deportivo pactado? ¿cuál es la diferencia? Hemos seguido lo que corresponde. Entonces, si hoy día el encargado de responder y otorgar las garantías no lo hace, está incumpliendo la norma. Es más, por allí hay algún rumor de que van a hacer un sorteo. Ojalá, Dios, que no pase semejante cosa.

—¿Un sorteo de qué?

Para ver quién se queda con esta (fecha). O sea, a nosotros nos comentan eso y nos dicen, oye, no vaya a ser que pase esto. Y nosotros queremos creer absolutamente que esta información es falsa. Porque no puede ser que de manera lúdica se quiera decir algo tan importante y de tanta responsabilidad.

—¿Con qué voluntad van el día lunes 29 a la reunión con el Mininter y la U?

No vamos a participar de ninguna toma de decisión que no esté ajustada a la normativa y de ninguna interpretación que vaya en contra de la institución. Lo que corresponde aquí es que el Ministerio otorgue las garantías a Alianza Lima por haberlo solicitado con antelación. Deberían ver que Alianza Lima cumple con los parámetros de seguridad privada también y con la cantidad de sitios policiales. Para el otro club, se llame Universitario de Deportes, se llame Sporting Cristal, se llame como se llame, lo que corresponde es, bueno, ustedes han presentado su solicitud después.

—¿Ve viable que estos dos eventos se realicen el mismo día?

Es una responsabilidad que tiene que asumir el Gobierno. No es un tema entre clubes. Los clubes no tenemos que ponernos acuerdo. Tenemos que enseñarnos la normativa. La normativa lo que dice es que el club Alianza Lima lo solicitó con antelación, lo dice el propio Ministerio del Interior. Le corresponde a Alianza Lima tiene que cumplir con las exigencias de seguridad del Ministerio del Interior, como lo vamos a hacer.

—El presidente José Jerí es hincha de Universitario. ¿Crees usted que exista presión de su despacho en este tema?

Quiero pensar que no. No quiero entrar a planos subjetivos, porque las normas no tienen, en este caso, planos subjetivos. Acá no hay un tema de camiseta, hay un tema normativo. El presidente o cualquier autoridad en general tiene todo el derecho de ser hincha de uno u otro equipo. Pero aquí está el Perú primero. La seguridad jurídica, la estabilidad de los contratos, la estabilidad normativa, la imagen del país en el exterior. Eso prima sobre cualquier otra cosa. Entonces, lo que aquí corresponde es si existe alguna acción política, que parece que existe porque nos están diciendo que se pongan de acuerdo los clubes.

—¿Hay un argumento legal que puede utilizar el Mininter para no darle las garantías a Alianza Lima y sí al otro club?

Ninguno. Y peor aún, con el mismo informe que ha enviado el ministerio, indicando que Alianza lo presentó con antelación, no hay forma. Este informe es para ambas instituciones deportivas. Tú lees el informe y dices: “ok, entonces no va a haber ningún problema”. Pero al final te citan a una reunión. Y, para mí, si me citan, es porque quieren conocer mi plan de seguridad, quieren saber que voy a cumplir con todo.

Alianza Lima terminó como Perú 4 en la Liga 1 de esta temporada. (Foto: GEC)

—¿Ha existido alguna comunicación previa con sus pares de Universitario por este tema?

No, ninguna. Es más, con todo respeto, entre instituciones no tendríamos por qué coordinar esto. Entre instituciones lo que corresponde es que el que tome la decisión sea el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y las direcciones correspondientes. A uno se le indica que sí y al otro que no.

—Que jueguen Alianza Lima y Universitario el mismo día en sus estadios es algo que no se ve hace mucho tiempo…

Ojalá se pueda dar. Hace no mucho, el presidente Jerí ha dicho que a partir de enero hay un plan para priorizar el deporte a nivel nacional. Entonces, si él no quiere dejarse vencer por la inseguridad ciudadana, por la lucha contra la delincuencia, esta es una oportunidad muy grande para que pueda demostrar que dos eventos se pueden hacer el mismo día. El Ministro ha dicho que eso es imposible. ¿Por qué sería imposible?

—Sucede que hay un problema de barras, ¿no le parece? Por eso difícil que ambos equipos jueguen el mismo día…

Efectivamente, tiene el temor de que puedan pasar o encontrarse, pero para eso hay planes estratégicos de seguridad. Además, va a ser una demostración muy importante de que el Gobierno tiene el control de las situaciones de seguridad. De igual manera, va a tener la predisposición del club Alianza Lima para eso.

—¿En cuánto tiempo debería definirse esta situación?

No debería hablarse de esto desde hace unos días atrás. Para nosotros, no hay ninguna discusión al respecto. Esperamos que la reunión que vamos a tener el día lunes simplemente sea para reafirmar que Alianza Lima tiene la prioridad y listo. Y las otras partes tendrán que encontrar las soluciones que corresponden de acuerdo a sus solicitudes. No vamos a aceptar de ninguna manera un cambio. Vamos a ser responsables de que el espectáculo se pueda dar.

“Vamos a presentar una apelación”

—Cambiando de tema, ¿le llegó la notificación al club sobre la resolución de la FPV (Federación Peruana de Vóley) en la que declara ganador a Universitario?

Sí, llegó el día de hoy.

—¿Y cuál es la respuesta que van a dar?

Nosotros tenemos que presentar la apelación el día lunes. Evidentemente, no estamos de acuerdo. El reglamento no especifica en ningún lado que tenga que darse el resultado que ha dado la FPV. Claro, tienen que evaluar y tienen que ajustarse también a la normativa nacional y a la normativa internacional que corresponda. No se puede inventar una decisión que no esté suplementada en el reglamento. Eso no puede pasar.

—¿Reconocen que hubo un error de alineación indebida?

Estaban haciendo los cambios. Solamente que el árbitro no lo advirtió. No dejó enmendar los cambios para que solamente estén tres extranjeras en cancha. Y eso fue lo que pasó. El árbitro debió tomar una decisión de partido en ese momento. Un punto que además perdió Alianza Lima. Entonces, estamos hablando de una decisión administrativa que no tiene un sustento en la normativa y lo vamos a presentar en el recurso.

FPV otorgó puntos a Universitario por error de Alianza Lima. (Foto: FPV)