Por Fernanda Huapaya

El torneo local tuvo un arranque de semana bastante álgido. En horas de la mañana del último lunes, los clubes participantes de la Liga 1 fueron notificados acerca de que entraría en vigor un nuevo Reglamento Único Disciplinario (RUD) que tenía, entre varias modificaciones, una que particularmente había sido tema mediático en días previos: las sanciones por actos de racismo. Un detalle que acentuó las diferencias entre Alianza Lima y Universitario.

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