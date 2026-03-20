Por su parte, José Asti, Gerente Legal de Alianza Lima, conversó en exclusiva con El Comercio sobre la postura del club ‘íntimo’ acerca de este nuevo reglamento y la gran polémica sobre su entrada en vigor: ¿9 de marzo, tal como indica el mismo RUD, o 16 de marzo, fecha en que los clubes fueron notificados?

Alianza Lima busca una nueva reunión con Alberto Otárola. (Foto: Prensa AL)

La postura de Alianza Lima

Como se sabe, en los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Universitario de Deportes apele a una figura legal de ”retroactividad benigna” para que, en caso sea sancionado, sea castigado con una sanción menor -la del actual reglamento- y no la que correspondía con el reglamento anterior. Considerando que los hechos suscitados fueron el 14 de marzo -en pleno intervalo de tiempo entre ambas notificaciones- esto se convirtió en un argumento clave.

Alianza Lima pide transparencia sobre el Nuevo Reglamento Único de la Liga 1. (Foto: @alianzalima)

¿Qué opina de la figura legal de “retroactividad benigna” a la que quiere recurrir la U para que la sanción sea menor?

Es una figura legal que es válida a nivel administrativo; sin embargo, esto solo confirma o acepta la infracción cometida de parte del club y es cuestionable que, en casos de discriminación, específicamente de racismo, se trate de buscar una sanción menor cuando el espíritu legal a nivel de CONMEBOL o FIFA es que estas sanciones sean lo más severas posibles para no perjudicar la estructura de incentivos. La Comisión Disciplinaria tiene la potestad de aplicar la sanción que considere, a su juicio, la correcta y oportuna, además de tratarse de un tema de principios.

¿Existe realmente un vacío legal entre lo que se especifica como 9 y 14 de marzo?

No existe ningún vacío legal. La comunicación oficial del reglamento por parte de la FPF fue realizada el lunes 16 de marzo de 2026 a las 7:00 horas. Cinco horas después, Liga 1, mediante otro oficio, da cuenta que la aplicabilidad de la norma rige desde la misma fecha (16 de marzo) a través de otra comunicación dirigida a todos los clubes. Las fechas anteriores sirven como parte histórica sobre lo sucedido, pero no sobre la fecha de aplicación real o entrada en vigencia del nuevo reglamento.

¿Cuál espera que sea la sanción por incidentes del 14 de marzo según lo que especifica el RUD?

De acuerdo al Reglamento Único de Justicia vigente a la fecha que imparte desde el 2018, debería corresponder la sanción más alta -cierre de estadio y multa económica-. En caso de que cualquier club presente de parte, una solicitud de aplicación de menor sanción, la Comisión Disciplinaria podrá optar por la sanción más alta que corresponda, porque inclusive el nuevo reglamento habla en condicional, lo cual queda a discreción de la misma Comisión, que seguramente evaluará cada caso específicamente.

Universitario vs. Alianza Lima se enfrentarán en la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. (Foto: LFP)

Franco Velazco ha informado que no piensa reunirse con gente de Alianza para mejorar la relación entre ambos clubes. ¿En Alianza es la misma postura?

Nuestras puertas siempre están abiertas para reunirnos con todos los clubes que quieran trabajar en pro del fútbol peruano. Lo que sí tenemos claro es que algunos representantes de otros clubes no comparten necesariamente la misma visión del fútbol, así como sus valores y principios, como nosotros tenemos, tal vez por su inexperiencia como gestores, principalmente. Nosotros creemos en un fútbol con derechos, donde se respetan las normas y o se intenta manipular los reglamentos para favorecer intereses particulares.

Cuando desde la ‘U’ se indica que fue Alianza quien empezó con estos conflictos de escritorio, ¿cuál es su opinión? ¿qué tan saludable considera que es para el fútbol peruano que haya esta rivalidad extradeportiva?

Nos tiene sin cuidado porque nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Pero sí debemos precisar que responderemos todos los ataques a nuestra institución y la defenderemos por sobre todas las cosas porque queremos que todas las actuaciones se realicen en el marco de la normativa vigente y el respeto irrestricto a los reglamentos. Nosotros no solicitamos leyes especiales ni aplicaciones de reglamentos cuando no corresponde. La búsqueda de la justicia es más bien un pilar fundamental en un Estado de Derecho, al contrario de obtener ventajas a partir de incumplir las normas o tener beneficios particulares por encima de lo que corresponde.

Como Alianza Lima, ¿consideran que el torneo es justo para todos los clubes por igual?

Tenemos la percepción que no se mide a todos los equipos por igual y que no se aplica el mismo sentido de justicia para nosotros por lo plasmado en el terreno de juego y a nivel de administración de justicia federativa. Pese a eso, mantenemos respeto por las normas y reglamentos y, aunque no compartimos decisiones que, claramente, han afectado a nuestra institución en los resultados que se trazaron, las asumimos. Esto hace que estemos alertas y cada vez más rigurosos con las actuaciones de todos los actores en la industria y, sobre todo, en desempeño de los oficiales y autoridades que dirigen las competiciones.

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