—Tras el bicampeonato de Alianza Lima, ¿cuál es el objetivo real del club para 2023: una buena Libertadores o el tricampeonato?

Los dos. Los esfuerzos que haremos como club son pensados en la Copa. Tenemos una deuda como club a nivel internacional. Nosotros sabíamos que en 2023 iba a ser el año en el que íbamos a hacer esfuerzos adicionales para competir. En 2021, por cómo se fueron dando las cosas, hicimos un proyecto de dos años en el que en el primer año la idea era ascender y en el segundo pretendíamos estabilizarnos deportivamente.

Alianza Lima logró el bicampeonato de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

—Pero hoy el contexto es totalmente distinto y eso obliga…

Claro. En 2021 nos mantenemos en Primera, hicimos algunos ajustes durante el año y lograron un título increíble. Merecido pero impensado. Y después vino este segundo años donde todavía teníamos algunos rezagos del 2020 y 2021 a nivel económico y deportivo. Pero el enfoque hacia la Copa de manera importante iba a ser el 2023. Queremos lavarnos la cara, competir de verdad. Y la ilusión del tricampeonato también está. Creemos que vamos a tener las armas para lograr ambas cosas.

—¿Qué es para Alianza hacer una buena Libertadores: cortar la racha o pasar a octavos?

Acabar con la racha es el objetivo primordial. Adicionalmente creo que los objetivos reales de Copa se determinan en base al sorteo de grupos. Creo que mínimo, Alianza debe aspirar a quedar tercero y clasificar a la Sudamericana. Claro que queremos estar en octavos de Libertadores, pero un puesto en Sudamericana nos parece que por lo menos es un salto importante desde donde estamos.

—¿Cómo está la billetera de Alianza Lima para invertir en refuerzos y poder competir afuera?

Económicamente, Alianza está muy bien. Pero hay que considerar algunos aspectos. Primero que seguimos teniendo un pago de deuda concursal que tenemos que cumplir. De ahí tenemos unos déficits enormes en infraestructura que la única manera de solucionarlos es invirtiendo, algo que estamos haciendo. Está el cambio de luces, infraestructura para un centro de entrenamiento, agrandar la Casa Blanquiazul, mejorar las instalaciones del club. Son inversiones millonarias. Después sí, es verdad, estamos en una mejor situación para invertir en el primer equipo, pero tampoco quiero que haya la idea de que somos el equipo multimillonario del que hablan.

—Se habla de la contratación de un ‘9′. ¿Es para reemplazar a Barcos en la Libertadores o eso obliga a jugar con dos delanteros, algo que cambiaría la idea táctica de Guillermo Salas?

Es una mezcla de todo. Primero, la competencia interna es importantísima, más en un puesto como de delantero centro. Segundo, si bien Chicho tiene una forma pensada sobre el 4-3-3 con sus variaciones, también hemos discutido la posibilidad de en algún momento jugar con dos delanteros si es que esto corresponde.

—Claro, pero el juego de Alianza se ve muy influenciado por la presencia de Barcos. En todo caso tendría que llegar un ‘9′ de sus mismas características…

Hernán es un ‘9′ goleador, de área, pero también sabe jugar, puede salir y organizar, tiene asistencias. Eso es lo que buscamos nosotros, jugadores completos. Principalmente sabemos que lo más importante es cómo el ‘9′ se comporta en el área y la capacidad goleadora que puede tener, pero nosotros queremos siempre un ‘9′ que tenga la calidad para armar juego combinativo, sepa asociarse con sus compañeros.

—Para el siguiente año se está pensando en bajar el promedio de edad del equipo. ¿Eso quiere decir que habrá líderes que no seguirán?

Lo que concluimos en esta Libertadores que pasó es que el nivel de energía de los equipos era superior al de Alianza, por eso tenemos que bajar un poco el promedio de edad. Pero eso también va relacionado a la promoción de jugadores. En la recta final del torneo subieron chicos como Sebastien Pinau, Juan Pablo Goicochea y Sebastián Amasifuén. Cuando uno habla de bajar el promedio de edad se habla de sacar a los más grandes, pero también se tiene que promover algunos. Sabemos que la edad más en donde están los picos de jugadores es entre los 26 y 30 años. Queremos tener a más jugadores en ese rango.

—¿Cuál es la postura del club si Farfán decide seguir un año más?

Jefferson es un ídolo, una figura emblemática en el club. Es una presencia positiva muy grande, tiene una energía positiva, es líder, uno de los pocos que tenemos en el plantel que tuvo experiencias que los otros no. Si traes todo eso a la mesa, y también sus limitaciones físicas, ¿le conviene al club tenerlo? Yo creo que sí. Después hay situaciones económicas que hay que evaluar, pero él siempre ha mostrado mucha predisposición para llegar a aspectos que sean positivos para él y para el club que tanto ama.

—¿Pero es beneficioso para Alianza tener a Farfán con lo que está cobrando?

Eso es algo que vamos a conversar con él. Pero Jefferson tiene las condiciones económicas que tiene porque se lo merece. Además, su presencia en el club le ha significado a Alianza beneficios económicos. Es un jugador marca. Que esté él u otros como Hernán Barcos, Cristian Benavente, es parte de lo que también el club hace para tener el enganche que tenemos con la hinchada. En el global, Jefferson ha sido muy positivo para el club en estos dos años, independientemente de sus condiciones económicas.

—¿Dentro de las variables que analizan para fichar está el que tenga un nombre conocido?

Entra en evaluación, pero prima el factor deportivo. Como institución hay aspectos comerciales que ayudan a crecer, pero siempre va a estar primero lo deportivo. El caso de Gino Peruzzi, por ejemplo, que si bien jugó en la selección argentina, llegó en reemplazo de Edgar Benítez, un jugador mundialista, con mucho recorrido en su selección.

—De los extranjeros, Peruzzi tiene contrato y Barcos renovará. ¿Arley Rodríguez está por ese camino?

Arley ha sido un jugador muy importante en estos dos años. Pero también hay que saber que lo más importante en un cupo de extranjero debe marcar la diferencia siempre. Tenemos que ver la utilización que le vayamos a dar, es algo que tenemos que conversar con el cuerpo técnico.

Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, trabajó anteriormente en Sporting Cristal. (Foto: César Campos)

—Hoy, después de lo que pasó a mitad de año, ¿Paolo Guerrero tiene las puertas abiertas de Matute?

No le hemos cerrado las puertas a nadie. A mitad de temporada teníamos una intención real de que vuelva, pero él expresó que quería seguir afuera, se sentía apto para eso. Hoy no hemos hablado con él, no lo estamos considerando como una opción viable. Pero sí es necesario señalar que es un jugador formado acá, es hincha e ídolo del fútbol peruano en general. Por supuesto que conversaríamos con él, pero hoy no lo estamos haciendo en absoluto.

—Claro, hoy Alianza tiene a Barcos (38 años), Farfán (38) y si llega Paolo (38) serían tres jugadores bordeando los 40 para un mismo puesto…

Por eso es que hoy la posibilidad de que venga es baja. Ya tenemos jugadores en el puesto. Es sabido que estamos viendo un ‘9′ del extranjero y por la misma composición del plantel no hay mucho espacio para Paolo. Pero si en algún momento hay posibilidad de conversar, lo haremos.

—¿Qué puestos se busca reforzar desde el extranjero?

Un refuerzo por línea. Un defensor central, un volante que pueda jugar en cualquiera de las posiciones de la media cancha, y la opción del ‘9′.

—Parece que el primer anunciado será Bryan Reyna, un jugador muy interesante, pero al que hace un tiempo se le detuvo por presuntamente tener armas y drogas. ¿Cómo se está cuidando Alianza para no repetir lo del 2020 en estos aspectos?

El tema con Bryan viene desde el año pasado del lado de Alianza. Nosotros teníamos mucho interés de contar con él este año, pero pasó esa situación por lo que no podíamos tomar una decisión en ese momento. Después investigamos cómo sucedieron las cosas y la información que tenemos es que creemos que sí es viable que lo podamos incorporar, sí pasa el filtro para que nosotros busquemos su contratación. Después, claro, hay que sentarse a negociar y si él quiere, bienvenido.

—¿Alianza investigó el caso Reyna para recién intentar contratarlo?

Nosotros tenemos una secretaría técnica y un área de scouting que constantemente analiza los jugadores, no solo desde la perspectiva técnica, sino también investigamos todo a su alrededor. También tenemos un área de desarrollo en el club que investiga por su lado cómo es la vida de los jugadores, la composición familiar que tiene, dónde viven. Después de toda esa información recabada, hemos concluido que Bryan sí es un jugador que puede llegar al club. Además que nos gusta por cómo juega.

—También se busca líderes positivos en el vestuario, imagino…

Alianza, por la exposición mediática que tiene y la presión que tiene el mismo club con los objetivos, necesitamos un liderazgo positivo, pero también tiene que haber rendimiento. Ellos más que nadie lo saben. En Alianza tienen que rendir porque en este club no hay tanta paciencia como en otros equipos.

—¿Qué buscan con el convenio institucional con Cantolao?

Lo que buscamos es ayudarnos entre instituciones. Aprovechar nuestras fortalezas, sacar lo mejor de cada uno. Eso lo estamos afinando y esperamos poder cerrar cuanto antes porque Cantolao nos parece un club serio.

—¿La apuesta por Darlin Leiton resultó siendo un error?

Yo siento que nos ha podido ayudar más de lo que nos ayudó. No hablo tanto desde el lado del jugador sino que creo que pudo tener alguna oportunidad más en el equipo. Si bien al final tuvo algunas lesiones, también siento que han habido algunos momentos específicos donde tanto él como Óscar Pinto han podido tener más chances.

—¿Se queda el otro año en el club?

La historia de Darlin Leiton con Alianza continúa. Es un chico que tiene contrato por algunos años más con el club, pero tenemos claro que él necesita jugar para poder desarrollarse. Si no juega en Alianza, buscaremos algún equipo donde pueda hacerlo. Esto lo hemos hablado con su entorno. Darlin es un chico que está listo para jugar en primera división, tener minutos, confiamos mucho en él.

—Lo que juega en su contra es que ocupa una plaza de extranjeros y Alianza necesita que el de afuera marque la diferencia…

De acuerdo. Pero la conclusión de si marca o no la diferencia se saca si es que juega. Nosotros lo conocemos desde hace mucho, lo veníamos siguiendo desde Independiente del Vallejo, jugó la Copa Mitad del Mundo, la Libertadores Sub 20. Nos pareció un chico que tenía nivel para estar acá. Sus características eran distintas a lo que hay acá en el Perú.

De los cuatro, Pabo Míguez y Pablo Lavandeira no ocuparán plaza de extranjeros el próximo año. De hecho, 'Cotorra' se nacionalizó para este 2022. | Foto: Alianza Lima

—¿Cuáles eran las diferencias?

En el Perú, los extremos tal vez no tienen una velocidad tan larga. Son más gambeteadores y técnicos, pero pocos pueden pasar los 34 kilómetros por hora. Darlin los pasa de manera holgada. Dentro de los indicadores que tenemos, él tiene el pico más alto de velocidad. Eso a nivel internacional marca una diferencia.

—¿La apuesta fue solamente tuya o también del profesor Carlos Bustos?

Fue una apuesta institucional desde el área de scouting del primer equipo. Yo hablé con Carlos y le dije que es un chico que hemos seguido mucho tiempo. El profesor también tenía muy buenas referencias de él por su hermano Fabián que está mucho tiempo en Ecuador y conoce el mercado de allá. Su hermano le había dicho que era un buen jugador, que tenía mucho potencial.

—¿Alianza seguirá apostando por jugadores como Leiton?

Nosotros hacemos un seguimiento internacional para las futuras apuestas, pero hoy la reglamentación de las competiciones peruanas no nos ayuda. Por ejemplo, en el Torneo de Reserva, un jugador extranjero no puede jugar si no tiene un contrato profesional e inscrito en la Liga 1; es decir, que ocupa un cupo. Si nosotros pudiésemos tener en Reserva a jugadores extranjeros que no nos ocupen un cupo en Primera, sería muchísimo mejor porque podemos ver futuras apuestas y creo que mejoraríamos el nivel del fútbol peruano. Hoy, por ejemplo, tenemos una situación de un chico que vive hace muchísimos años en el país, pero no tiene nacionalidad peruana. Ha hecho casi todas las divisiones menores acá, pero no puede jugar en Reserva porque no tiene contrato profesional. En cambio sí pudo jugar Sub 18. Es muy raro eso. Por eso, hasta que no cambie la reglamentación, creo que lo mejor es no seguir con esas apuestas.

—¿Preocupa en Alianza que se busque apuestas afuera y no se venda jugadores?

No sé si es una preocupación. Me encantaría que Alianza venda jugadores. Y no lo hablo solo desde el aspecto económico, sino también es una muestra de nuestro trabajo. La venta es un indicador importante de que hay algo que se está haciendo bien. De hecho, tenemos objetivos de ventas. Pero no es una preocupación mayor porque es algo que no podemos controlar directamente. Debería ser una consecuencia de algo.

Guillermo Salas ganó su primer título como entrenador en el bicampeoanto de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

—¿Te sorprendió lo que Salas hizo con el equipo? Para muchos fue un milagro…

Nosotros teníamos mucha tranquilidad en el trabajo que iba a hacer Chicho desde la calidad de profesional que es. Después imaginar todo lo que vino es difícil. Recuperó el juego del equipo, el nivel de los jugadores. Su gestión grupal fue muy buena. Nos gustó que sin perder el tiempo diera un palmazo sobre la mesa sobre lo que él creía que había que hacer. Hizo cambios. Mostró su carácter. Además, él sabe lo que busca el club, cómo queremos jugar, el ser un equipo propositivo que domine los partidos. Tiene mucha confianza en sí mismo, eso lo demuestra y lo transmite.

—¿Es el hombre indicado para liderar el proyecto en 2023?

Sí. Confiamos en que él pueda liderar como entrenador el proyecto de primera división sobre lo que buscamos. Hay algunas cosas que también analizamos detrás, pero sus entrenamientos, ver la relación interpersonal con los jugadores, la forma de jugar y las decisiones que ha tomado, todo eso nos enorgullece. Y también nos da mucha tranquilidad. Chicho se ha formado acá, hizo un proceso de menores, tiene una buena relación con los jugadores del primer equipo y conoce muy bien el mercado.

—¿Quién convenció a quién para que Salas se quede por todo el 2023?

Fue unánime. No convencí a nadie ni nadie me convenció. Al comienzo, como todos saben, hubo una búsqueda de entrenadores. Algunos tenían la posibilidad de venir, les gustaba el proyecto, pero los partidos iban pasando y esperamos un poco. Cuando llegamos a la final, viendo cómo estaba el equipo, no hubo ni siquiera una discusión, es como si estuviéramos en piloto automático y sabíamos que al frente del equipo estaba lo que queríamos, lo que estábamos buscando.

—¿Qué entrenadores quedaron fuera por el Chicho?

Hablamos en algún momento con Miguel Ángel Ramírez y con Beñat San José. A ellos les gustaba el proyecto de Alianza, pero en ese momento faltaban siete u ocho fechas para que acabara el torneo. La respuesta de los entrenadores era que lo mejor era que culmine el campeonato. Pero, como te dije, mientras pasaban los días, las fechas, nos dimos cuenta que la solución estaba acá, la teníamos en la casa.

—Hay una pregunta que el hincha se hace siempre: ¿El Fondo Blanquiazul toma decisiones deportivas en el club?

No. El Fondo baja lineamientos generales hacia el club sobre algunos aspectos que tenemos que considerar. Después ellos, como grupo principal de acreedores, opinan, sugieren, ayudan. Son personas que tienen muchos contactos, en algunos casos han estado muy relacionados al fútbol, entonces conocen, te pueden acercar a personas que pueden ayudar a hacer cosas positivas para el club. Pero finalmente las decisiones deportivas principalmente son mías, por supuesto acompañado por la gerencia general por temas presupuestarios y administrativos.





