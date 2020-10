Alianza Lima encadenó la tercera derrota consecutiva en la Liga 1 el último sábado tras caer por 2-1 frente a Cienciano. Los resultados adversos, la actuación del equipo y la labor del técnico Mario Salas preocupan a los hinchas y también a los personajes vinculados al club, como José Soto.

El antiguo capitán de los victorianos analizó la incómoda situación. Pepe Soto aseguró los ‘íntimos’ tienen futbolistas como para evitar una discusión por la permanencia en la máxima división. Eso sí, el entrenador aclaró que los experimentados tienen la obligación de mostrar el camino adecuado al resto de sus compañeros.

“Alianza no está para pelear el descenso. Los jugadores tienen que salir a dar la cara, comerse la presión. En el plantel hay muchos que tienen campeonatos, los más grandes tienen que asumir, empujar al equipo”, declaró el ex DT de los Blanquiazules en una entrevista con PBO Radio.

“Después de la pandemia, no pudo repetir un once en dos partidos seguidos. Lo de Alianza Lima ya es caótico, es crisis. No pueden salir 16 jugadores al campo. Eso nunca existió”, criticó Pepe Soto sobre el momento del equipo de sus amores.

En la misma línea, el retirado defensor comentó que las decisiones de la directiva serían diferentes si un DT identificado con la casa fuera el encargado de comandar al plantel profesional. “Si esto pasaba con un referente estoy seguro de que hace cuatro partidos no estaba en Alianza”, añadió.

“Mario Salas no formó el equipo y por eso todos los cambios que realiza lo hace buscando un once. La situación es complicada, pero Jaime Duarte siempre puso la cara para solucionar los problemas. Se le tiene que dar una oportunidad porque conoce la esencia de Alianza”, concluyó el exseleccionado peruano.