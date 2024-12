“Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros. Eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido. Algo que tenía, simplemente, agacharse y agarrar el balón. Él se quedó inmóvil, no se movió para nada”, dice en un reciente documental publicado por Disney Plus, donde el ‘Patrón’ Velásquez habló sobre la polémica goleada de 6-0 de Argentina sobre la Bicolor en aquella Copa del Mundo.

Ahora, desde su casa, atiende por teléfono a El Comercio por ese y otros temas: el aliancismo, tan comentado ahora. También sobre la llegada de dos referentes a la institución de Alianza Lima, como son: Franco Navarro y Wilmar Valencia. Sin embargo, hace su denuncia a los dirigentes blanquiazules a que le brinden una oportunidad de poder buscar nuevos valores para la casa en provincia.

-¿Qué opina de la llegada de Franco Navarro a Alianza? ¿Es el primer paso para recuperar la identidad al club?

Ahora tiene la función de escoger a los jugadores, pero hasta ahí no más es su función. Él que tiene que marcar la diferencia es el entrenador en cada partido. Lo que tiene que hacer es comunicar y decir cómo va a jugar Alianza Lima con el balón. Franco tiene que insertarse bien en el puesto y los resultados marcarán un puntaje de si está cumpliendo bien el trabajo asignado, por ahora, no se puede medir, porque ni siquiera empieza el torneo.

-¿Y cree que Wilmar Valencia es la persona indicada para dirigir las bases formativas de Alianza Lima?

No es solo conseguir a alguien que está identificado con Alianza Lima, ya que tienes que enviarlo a la provincia a hacer visorías. De acuerdo con ello, escoges jugadores para Alianza Lima. No se trata de que traigan a cualquier jugador por el estilo, aquí en Perú hay jugadores que pueden marcar la diferencia.

-¿Qué imagen le dejó esta última campaña de Alianza Lima?

Yo vi los 17 partidos de Alianza que jugó y no hay un equipo que marque diferencia en cuánto a los que juegan. Alianza le faltó armar un segundo equipo que marqué la diferencia y que demuestre que el equipo esté superior a los demás.

-¿Para usted, Paolo Guerrero puede ser útil en Alianza Lima?

Guerrero es alguien que ya pasó la edad, entonces, no le pueden exigir que demuestre cuando él estuvo joven. A medida que envejeces, fallas en la velocidad, el juego y todo lo demás.

-¿Pero debería quedarse para el 2025?

De hecho, debe seguir, porque jugadores extraordinarios no hay, son de baja calidad. Es por ello, que los grandes están buscando campeonar de manera constante.

Liga 1 2025 El formato Ganador del Apertura: Clasifica a semifinales Ganador del Clausura: Clasifica a semifinales Si el mismo club gana ambos torneos, clasificaría directo a la final

3° al 6°: playoffs cuartos de final De ahí saldrían los otros dos semifinalistas

Final: define campeón nacional

Fechas Inicia a fines de enero y acabaría en noviembre

-¿La llegada de Gorosito como técnico es la solución para Alianza Lima?

Los equipos tienen que tener buenos entrenadores para conseguir logros. Sí, me parece que es un técnico que tiene experiencia. Los entrenadores no juegan, plantean los partidos basándose en el grupo de jugadores que tiene y para eso tiene que hacer visorías.

-¿Por qué no trabaja en Alianza?

A mí no me llaman, yo tampoco puedo mendigar trabajo porque me pongan a entrenar a los chicos. Yo siempre jugué en Alianza. Todos los demás jugaron en provincia y otros equipos. Yo estudié dos años y medio en ESEFUL y estoy capacitado para ser entrenador. Si se comunican conmigo, lo primero que le voy a decir, es que prometo conseguir mejores jugadores jóvenes en provincia en favor de Alianza Lima.

-Finalmente, ha salido un documental, donde usted señala que hubo un soborno en la derrota 6-0 ante Argentina, para que los jugadores no rindan de la mejor manera, ¿Se reafirma con su punto de vista?

No hubo intención de eso. En mi época de jugador no había algún compañero que se preste a esas cosas.

VIDEO RECOMENDADO Chemo del Solar y el sueño de la Casa Hogar para el Proyecto Bicolor de la FPF: el ambicioso proyecto para refundar el fútbol peruano.