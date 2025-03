Conoce como pocos, diría que ninguno, a Deportes Iquique. Juan José Oré marcó una época inolvidable en el fútbol, no solo por su habilidad, sino también por su capacidad goleadora. En 1988, terminó como el máximo artillero del torneo de Primera División chilena, anotando 18 goles. Esta destacada actuación le permitió convertirse en el único jugador en la historia de Deportes Iquique en conseguir el título de goleador en la categoría máxima del fútbol chileno.

Gracias a su impresionante rendimiento, Oré se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas de Iquique, siendo considerado uno de los jugadores más históricos y queridos por la afición. Hoy en día, sigue siendo el tercer máximo goleador del club, con 26 goles en Primera División y un total de 41 goles en todas las competiciones. Su legado perdura en la memoria de todos los que siguen de cerca la historia del equipo.

Juan José Oré recuerda su paso por Deportes Iquique

Es por ello, que El Comercio, se contactó con Juan José Oré, a propósito del partido del día martes frente a Alianza Lima, por la fase 3 de la Copa Libertadores, para que hablé un poco del club.

-¿Qué nos podría contar de Deportes Iquique, próximo rival de Alianza Lima?

Es un club que llegó a Primera de Segunda Profesional. Tenía de subir y bajar de categoría. Yo fui contratado en el año 1988, donde hicimos una gran campaña, porque contrataron de jugadores de experiencia como de Cobreloa, U de Chile, me llevaron a mí. Formamos un buen grupo donde hicimos una gran campaña y tuve la suerte de salir goleador del torneo, que es muy competitivo y fuerte como es el fútbol chileno. Quedamos terceros en el campeonato, porque antes solo iban 2 equipos a la Copa Libertadores. Cobreloa tenía un equipazo, es por eso que salió campeón por mérito. El segundo puesto lo definimos con Colo Colo y la bases decían que teníamos que jugar en Iquique y otro partido en Santiago, pero al final los grandes tienen vara y se hizo un solo partido en Santiago que perdimos, por ende, quedamos terceros como la mejor campaña de haber llegado ahí.

-¿De la ciudad de Iquique y del club que le dicen ‘Dragones Azules’, es hostil?

En Iquique la gente es muy entusiasta. Todos alientan a los “Dragones Celestes”. Tiene una hinchada fiel y el Estadio Cavancha, que es antiguo se llenaba. Ahora, han hecho uno nuevo. La gente es muy hincha y ahí hay muchos peruanos. Es una ciudad de un comercio muy fluido. Iquique tiene una playa muy linda, justo yo vivía al lado de la playa ‘Brava’ y es un lugar tranquilo y acogedor.

Oré cumplió su rol de goleador en Deportes Iquique

-Luego de mucho tiempo, los equipos peruanos empiezan invictos Copa Libertadores. ¿Por qué?

Eso es bueno para el fútbol peruano, que estamos mal. A nivel de selección, no solo de mayores y/o menores, las cosas no salen. Ahora, hay un momento bueno con la clasificación de Melgar que le ganó muy bien allá de visita y de local al equipo de Tolima de Colombia y eso es importante, porque posiblemente estemos cuatro equipos peruanos disputando la Copa Libertadores, cosa que nunca sucedió. Eso levanta nuestro alicaído fútbol, no tanto por el juego sino por el sistema. Es importante que los equipos se refuercen para que sean más competitivo, porque eso hace que nos vean bien a nivel internacional y se lleven a jugadores, para que los clubes agarren ganancia. Cada etapa que avanzan ganan premio y eso es muy importante para el bienestar del club que pueda seguir mejorando como institución que es lo que todos queremos.

-¿Usted cree que Alianza Lima contrató mejor?

Sí, definitivamente ha hecho buenas contrataciones y jugadores que lo vienen demostrando. Creo que no se ha equivocado, Alianza Lima ha vuelto a ser un equipo importante, fuerte, que va a pelear no solo el campeonato sino ahora instancia internacional como es la Copa Libertadores. Se ve ahora lo que era antes Alianza, su identidad con Eryc Castillo. Un jugador habilidoso, rápido, raíces, potente, veloz. que llama la atención. Quevedo mejoró mucho con goles y ni hablar de Paolo Guerrero o Barcos con la experiencia que tienen. Ni hablar de Noriega que lo viene haciendo bien, por eso, te digo, todos se están contagiando de hacer una buena campaña en la Libertadores y torneo local. El mismo Zambrano y Garcés que ahora es central. Alianza formó un gran equipo y está para pelear.

-Por eso, da la sensación que los extranjeros y los de experiencia son los que sostienen la clasificación...

Se tiene que ser constante no solo en la Liga 1 sino en la Copa Libertadores. No veo al fútbol peruano con la intensidad y dinámica de afuera. Ahora, se está tomando conciencia trabajando y eligiendo mejor con jugadores que vienen demostrando que sí pueden competir afuera. Afuera es un ida y vuelta, que tienes que aguantar y contar con extranjeros que rinden hace todo más fácil.

-Con el equipo B, Alianza Lima le ganó a Cristal, con un Guerrero de 41 años que anda en un buen nivel. ¿Es todo mérito de Gorosito?

Lo bueno que Gorosito ha sido un buen jugador, entrenador y tiene experiencia. Ya la vez pasada le bajó la tensión cuando comenzó a hablar de los árbitros. Ahora tiene que alternar el equipo en el campeonato, ya que está guardando equipo para la Copa. Ganó Cristal hoy día y pasa por un buen momento. Eso ayudará a que nuestro campeonato siga mejorando.

-¿Cuál diría que es la principal virtud de Gorosito en este arranque?

Lo que pasa es que conoce. Es un entrenador con experiencia y conocimiento. Como jugador ni discutir su nivel. Sabe manejarse y eso es importante. Sobre todo ha formado un gran grupo que seguro va a dar alegrías a Alianza Lima. Eso va a hacer que los otros clubes mejoren en sus contrataciones, y nuestro fútbol mejore, ya que viene muy mal últimamente.

-Da la sensación que al futbolista peruano se siente bien con entrenadores paternalistas...

Lo que pasa que con el tema del entrenador no es solo plantear la jugada y estar ahí. Hay más factores y sobre todo con la experiencia que tiene de manejar varios grupos. Gorosito habla con los jugadores y sabe en qué momento hacerlo, porque a veces al profesional no le gusta que le hablen a cada momento. Se ve que es sincero y sabe como piensa un jugador. Se ve que es un entrenador justo que sabe en qué momento debe entrar o poner al jugador más allá de edad y apellido. Hace jugar a quien lo merece. Cuando las cosas se hablan desde el principio no hay problema.

-¿Usted cree que Alianza Lima es favorito frente a Iquique?

La verdad no lo he seguido mucho a Iquique, pero es un equipo muy aguerrido cuando juega de local. La localía es importante, pero Alianza tiene que ser inteligente al momento del juego. Alianza se reforzó bien y tiene un equipo fuerte. Si hace bien las cosas pasará a la fase de grupos.