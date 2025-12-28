Medios brasileños confirmaron el interés del club de la Serie A por el defensor de 25 años. (Foto: Getty Images)
Medios brasileños confirmaron el interés del club de la Serie A por el defensor de 25 años. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

Juan Pablo Freytes, ex defensor de Alianza Lima, podría dar el salto a Europa. En las últimas horas los medios brasileños han informado el interés de Bolonia de Italia por el jugador argentino.

MIRAR | “Busco que la gente se olvide de mí, trabajar tranquilo y llegar a donde quiero”: Jefferson Cáceres, desde Escocia y sin planes de volver a la Liga 1

Según el medio Corriere dello Sport el club italiano estaría dispuesto a desembolsar 8 millones de euros por el pase de Freytes.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

De concretarse la venta, Alianza Lima recibiría un jugoso monto, pues es dueño del 30% del pase del defensor. Fluminense, su actual club, posee el 60% y el jugador conserva el 10%.

Con la salida de Thiago Silva a Porto, Fluminense se resiste a desprenderse de otro zaguero titular, pero no podría rechazar una jugosa oferta.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC