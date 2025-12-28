Juan Pablo Freytes, ex defensor de Alianza Lima, podría dar el salto a Europa. En las últimas horas los medios brasileños han informado el interés de Bolonia de Italia por el jugador argentino.

Según el medio Corriere dello Sport el club italiano estaría dispuesto a desembolsar 8 millones de euros por el pase de Freytes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

De concretarse la venta, Alianza Lima recibiría un jugoso monto, pues es dueño del 30% del pase del defensor. Fluminense, su actual club, posee el 60% y el jugador conserva el 10%.

Con la salida de Thiago Silva a Porto, Fluminense se resiste a desprenderse de otro zaguero titular, pero no podría rechazar una jugosa oferta.