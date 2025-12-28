Juan Pablo Goicochea juega en Platense, pero tiene el corazón latiendo por Alianza Lima. El joven delantero salió de las divisiones menores del club victoriano y reveló que lo contactaron en algún momento para negociar un posible retorno a la institución.
En declaraciones a TV Perú, Goicochea contó que Franco Navarro lo llamó para evaluar la posibilidad de volver. “A mitad de año me llamó Franco. Conversamos, pero no se pudo concretar por diferentes motivos”, expresó el atacante.
Además, ‘Goicho’ recordó su etapa en tienda blanquiazul y se mostró sorprendido por la salida de Hernán Barcos, a quien considera un referente y ejemplo para los más jóvenes.
“Alianza es un club grande y siempre va a traer delanteros extranjeros. Recuerdo que mi debut fue ingresando por Hernán Barcos, y me sorprendió su salida por todo lo que él ha vivido en Alianza”, sostuvo.
¿Cuál es el futuro de Juan Pablo Goicochea?
Goicochea también se refirió a su presente en Platense, donde no tuvo continuidad en el primer equipo y reconoció que le costó adaptarse a los trabajos físicos en el equipo argentino.
“Fue un año difícil. Los buenos momentos que he tenido han sido por la Selección; sinceramente, creo que eso me ha salvado un poco este año. El tema Platense fue complicado, no pude cumplir los objetivos planificados. [...] En Argentina me encontré con entrenamientos más intensos y el tema físico me costó”, explicó.
Sin embargo, está pensando la mejor decisión para su futuro. “Con mi representante estamos evaluando opciones. Todavía no hay nada definido; la idea es replantear los objetivos en otro club y tomar una decisión que sea la mejor para mí”, finalizó.
