Sin embargo, esto no agotó su energía para que en los últimos momentos en la cancha, previo a dirigirse al vestuario, intercambiara miradas con los enfurecidos ‘íntimos’ de la tribuna oriente y les hiciera un gesto con la mano que muchos no supieron interpretar. ¿Qué quiso decir y por qué hay tanta enemistad entre el mundo Alianza y el ’Cabezón?

“Yo gané dos veces”

Las pifias y silbidos a los equipos visitantes se dan en todos los partidos disputados en Matute. Sin embargo, con Juan Máximo Reynoso hubo una especial fijación: cánticos particulares, insultos dirigidos y todo un estadio en contra al momento del ingreso del técnico peruano al campo de juego. Tal es así que se tuvieron que colocar unos inflables para evitar que le cayera cualquier objeto al momento de salir de túnel.

Ya con el 3-1 sentenciado en favor del equipo de Pablo Guede y el pitazo final del árbitro Joel Alarcón, Juan Reynoso se dispuso a dirigirse a los vestuarios. Para esto, su trayecto debía ser cruzar toda la cancha de Matute desde la tribuna occidente a oriente donde se ubican las escaleras que dirigen al túnel.

Una vez que llegó a dicha zona y siendo objeto de insultos y gritos de los enardecidos hinchas en su contra, Reynoso atinó a mirarlos de manera retadora y hacer un gesto del número dos con la mano y señalarse el pecho haciendo a alusión que algo que haya ocurrido dos veces.

Para descifrar qué quiso decir debemos remontarnos al año 1993 cuando Juan Reynoso decide cambiar de vereda y pasar de Alianza Lima a Universitario de Deportes. En octubre de ese año, con los ’íntimos‘ jugando de morado, se disputó un clásico que significaba quién tomaría la punta del torneo y, a la vez, el regreso del ‘Cabezón’ desde su cambio de camiseta.

Aquel clásico lo ganó Universitario de Deportes con gol de Ronald Baroni a los cinco minutos de iniciado el compromiso. Reynoso fue parte del equipo titular y significó su primer triunfo en Matute jugando en contra de Alianza Lima. Cabe recordar que Reynoso continuó en la ‘U’ en el año 1994 pero el clásico en Matute de ese año lo ganaron los ‘íntimos’ por 1-0.

La segunda vez a la que Reynoso hizo referencia la noche del último lunes fue a la final del 2009. Para entonces, el ‘Cabezón‘ era entrenador de Universitario de Deportes y vence a Alianza Lima por 0-1 por la final de ida con gol de Piero Alva en el minuto 29 que sirvió para que se consagren campeones en el partido de vuelta en el Monumental al vencer por 1-0 con gol de penal de Nolberto Solano.

Por tanto, el gesto que hizo el ’Cabezón’ en Matute tenía que ver con que él ha sabido ganarle dos veces a Alianza Lima en Matute en las dos facetas que ha tenido en el fútbol: jugador y entrenador. Más allá de haber sido formado en las divisiones menores del club ‘íntimo’ desde los 12 años, su desapego con la institución alimentó la idea de traición que quedó arraigada en los hinchas ‘blanquiazules’.

Juan Reynoso se convirtió campeón nacional con Universitario en 2009

Últimas visitas

Tras el 2009, Juan Reynoso visitó Matute en otras oportunidades. La más próxima fue en el empate por 0-0 cuando dirigía a Sporting Cristal en el 2011, la segunda fue una derrota por 3-2 cuando dirigía a FBC Melgar en el 2014.

Para el 2015, aún al mando de los ‘rojinegros’ y año en el que salió campeón nacional, volvió a visitar el estadio ’íntimo’ e igualó sin goles. En el 2016, cayó por 2-1. En el 2017, volvió a caer por el mismo marcador. En el 2019, siendo técnico de Real Garcilaso, cayó por la mínima diferencia en su visita a Matute.

Para el 2025, cuando volvió a ser técnico de la Liga 1 al mando de FBC Melgar, retornó a La Victoria y ambos equipos empataron 2-2. Su última visita ha sido la del último jueves que tuvo a los ’blanquiazules’ como ganadores del encuentro por 3-1.

Sin embargo, entre tanto, cabe recordar que Juan Reynoso fue entrenador de la selección peruana entre el 2022 y el 2024. En aquel entonces, tenía como costumbre visitar estadios para ver a jugadores del torneo local; sin embargo, hizo la excepción con el estadio Alejandro Villanueva. En su reciente conferencia de prensa, indicó que lo hizo porque integrantes de su comando técnico no lo consideraban muy seguro.

