Designación y polémica

El último miércoles por la tarde, El Comercio recibió una comunicación de parte del departamento de prensa de Aliancistas del Perú informando la designación de Luis Felipe Bravo García Sayán como nuevo presidente de Aliancistas del Perú en reemplazo de Jorge Zúñiga.

Hasta donde pudimos conocer, la decisión de que Zúñiga no continúe en el cargo fue un consenso entre el directivo y el grupo de acreedores mayoritarios que conforman Aliancistas del Perú. Asimismo, hubo votación interna y se designó a Bravo García, cuya oficialización se realizó el último jueves 26 de marzo por la mañana en la segunda y última sesión de la Junta de Acreedores de Alianza Lima en la que Fernando Cabada, administrador del club, realizó una exposición de balance anual desde que asumió el cargo.

Según pudimos conocer, en dicha reunión se nombró a Bravo García y, para entonces, las redes sociales ya eran un campo minado considerando que se filtraron ciertos datos del abogado y una presunta relación con Universitario de Deportes. Incluso muchos especularon con que se trataba de un hincha ‘crema’. Por su parte, Bravo García desmintió en la Junta de Acreedores que sienta afinidad por el clásico rival y afirmó que, más bien, su hinchaje es aliancista.

Sin embargo, sí es cierto que tuvo alguna vez una relación con Universitario de Deportes y fue de tipo deportiva. Bravo García fue basquetbolista y en el año 1987 integró el equipo ‘crema’ junto a su hermano Álvaro según confirman documentos oficiales del Instituto Peruano del Deporte. Del lado de Bravo García, se indica que esta información es certera, pero que siempre fue hincha de Alianza Lima, club donde hizo divisiones menores en dicha disciplina.

En tanto al perfil profesional, más allá de su pasado como deportista, se debe añadir que es un abogado corporativo egresado de la Universidad de Lima y que siguió cursos de posgrado en la universidad de Yale y Salamanca. Además de desempeñarse en derecho desde el ámbito privado, también ha trabajado como presidente del Grupo de Trabajo para la Federación Deportiva Peruana de Basketball y esa es su máxima cercanía con cargos asociados a lo deportivo a lo largo de su trayectoria.

De momento, a muchos hinchas aliancistas les hizo ruido el pasado deportivo de Luis Felipe Bravo García en Universitario de Deportes. A tal punto que el mismo Comando Sur ha emitido un comunicado solicitando su cambio al no “representar los valores del aliancismo”; sin embargo, desde el lado de Aliancistas del Perú esta designación es irrevocable, hasta el momento.

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