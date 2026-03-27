Por Fernanda Huapaya

Si bien la noticia se pudo conocer desde el miércoles por la tarde, la oficialización de Luis Felipe Bravo García como nuevo presidente de Aliancistas del Perú se dio el último jueves en la segunda sesión de la Junta de Acreedores de Alianza Lima. Para entonces, las redes ya habían explotado con comentarios de hinchas victorianos en contra de su designación debido a que, en su pasado, tuvo alguna relación con Universitario de Deportes. ¿Qué tipo de vínculo tuvo y por qué su nombramiento ha sido rechazado públicamente por el mismo Comando Sur?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.