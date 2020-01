Julio César Uribe es una gloria del fútbol peruano y es voz autorizada para referirse a temas que tengan que ver con el deporte. Y ahora que Carlos Ascues y Jean Deza -jugadores de Alianza Lima- han sido protagonistas de un video de un programa de espectáculos, al ‘Diamante’ le consultaron sobre tal situación.

“Si es un día libre, no tiene por qué sancionarse. Si el tema en el manejo de imagen ha sido incorrecto, sí se hace merecedor a una sanción porque más allá del día libre está la imagen de la institución y el compromiso que se tiene con todos los compañeros en función del club que representas”, dijo Julio César Uribe en RPP.

“Esas son normas y reglas que tú no puedes desentenderte por tener el día de descanso y hacer lo que crees que puedes hacer, conductualmente hablando, claro está. Hay que darle la interpretación correcta”, agregó.

La palabra de Bengoechea

Pablo Bengoechea habló el reicnete miércoles acerca del video en el que se le ve a sus jugadores Carlos Ascues y Jean Deza en una presunta fiesta. El entrenador de Alianza Lima fue claro en señalar que no hubo indisciplina y, por el contrario, les dejó unos consejos para que no vuelvan a ser vistos en estas situaciones.

“Los futbolistas son responsables de los actos que realizan. Cometen errores, no hay duda, como todos nosotros”, dijo Bengoechea, quien luego agregó: “Lo que acá hubo es una reunión que como salió en televisión no está bien. Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir en la vereda. Ya hoy en día les voy a pedir que no salgan ni a la vereda de su casa”.