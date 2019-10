Junior Huerta, jugador de la San Martín, deslizó que el cuadro albo fue perjudicado por el arbitraje este domingo ante Alianza Lima en la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

El defensor dejó en evidencia su inconformidad por el desempeño que tuvo Luis Garay en el estadio Alberto Gallardo, donde el juez nacional no vio una clara mano de Leao Butrón que pudo cambiar el trámite del encuentro, entre otras polémicas.

“En el mes morado, nos asaltaron descaradamente”, señaló Junior Huerta con sarcasmo a través de una publicación en Twitter, en señal de protesta ante la supuesta ‘ayuda’ que recibió Alianza Lima para lograr imponerse 3-2 a la San Martín en la fecha.

Las decisiones de Garay también fueron criticadas por Carlos Bustos, estratega argentino del conjunto de Santa Anita.

“El arbitraje ha sido paupérrimo, lo que sucedió hoy en la cancha es de otro reglamento. ¿Acaso un arquero puede jugar con las manos dos metros fuera del área? (Jairo) Concha viene de una fractura del quinto metatarsiano y le meten una plancha de expulsión y no pasa nada. Eso no tiene nada que ver con el triunfo justo de Alianza, pero desgraciadamente este torneo es raro y no creíble”, señaló el entrenador indignado luego del compromiso.