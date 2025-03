Alianza Lima hoy celebra su clasificación a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores, sin embargo, los íntimos tuvieron que pasar por 3 Fases preliminares y cada una fue más complicada que la otra.

Sin duda, la más recordar por los blanquiazules es la llave en la que superó a Boca Juniors en La Bombonera. Los íntimos ganaron 5-4 por penales, siendo Guillermo Viscarra la figura del partido.

Erick Noriega, quien pateó el cuarto penal, cuenta cómo vivió el último tramo del partido. “Estaba cag***, estaba más nervioso. Yo estaba recontra nervioso, te lo juro, pero ya en ese momento tenía que ir nomás. Incluso yo decía por favor que falle uno de Boca, para mí era mucho mejor porque me sacaba un peso de encima. Y no falló”.

“Cuando me tocó a mí, recuerdo que estaba arrodillado con Zambrano y le digo: ‘Kaiser, ¿No quieres ir tú?’, así de nervioso. Pero yo en ese momento no sentía miedo, sentí que él me dio la confianza a mí”, agregó el ‘Samurai’ en el programa Al Volante, emitido por el canal de Youtube de Darinka Zumaeta.

“Siempre me gusta patear al mismo lado, hay veces que tengo que cambiar por el arquero que me conoce, pero usualmente siempre pateo fuerte al mismo lado”, finalizó Noriega.