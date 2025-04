Con el recuerdo intacto de Pablo Bengoechea, su “padre futbolístico”, Kevin encontró en Néstor Gorosito el cobijo de un técnico que le permite ser él mismo en el campo, que le no restringe su talento, que no lo obliga a cumplir tareas que no puede y, sobre todo, que supo encontrar su lado goleador, ese que parecía haber perdido. De hecho, fue el héroe de Alianza con un golazo en el histórico empate (2-2) ante Sao Paulo en Brasil luego de ir perdiendo 2-0. Nunca antes el equipo íntimo había siquiera sacado un punto en tierras brasileñas. La noche del último jueves, gracias a Quevedo -y Eryc Castillo-, se regresó con una igualdad que sabe a triunfo.

Revive el golazo de Kevin Quevedo a Sao Paulo por la Copa Libertadores 2025:

En 2024, Quevedo apenas marcó dos goles con Universidad Católica de Ecuador. Ambos los hizo en marzo, en un lapso de quince días. Después sus festejos se apagaron. Volvió a mediados de temporada a Alianza, aunque no fue un pedido del entonces técnico Mariano Soso. Regresó para cubrir el vacío dejado por Kevin Serna, otro extremo habilidoso pero que sí tiene incorporado -y debería tenerlo Kevin- ese plus para el recorrido táctico.

A pesar del nombre, Quevedo no era Serna. Nunca lo fue. Aunque Soso no lo entendió: el argentino llegó a utilizarlo como carrilero en el 3-4-3 que planteó en los pocos meses que estuvo en La Victoria y confundió incluso al propio Hernán Barcos. Atorado entre tantas indicaciones tácticas, métricas y demás, Kevin pasó un 2024 totalmente malo: no solo no marcó ningún gol, sino que apenas remató al arco un promedio de 0.4 veces por partido. No dio tampoco ni una asistencia.

El abrazo de Kevin Quevedo con Néstor Gorosito.

Hoy, el extremo aliancista disfruta cada minuto en el campo. Y lleva esa felicidad hacia el gol: con sus cuatro goles (dos a Nacional, uno a Iquique y otro a Sao Paulo), el atacante es uno de los goleadores de la Copa junto a su compañero Hernán Barcos y el boliviano Ramiro Vaca. Claro, la diferencia es que los aliancistas disputaron hasta el momento ocho partidos, mientras que el jugador de Bolívar lo hizo en sus dos encuentros por fase de grupos.

Goleadores de la Copa Libertadores

Club Goles Partidos Kevin Quevedo (PER) Alianza Lima 4 8 Hernán Barcos (ARG/PER) Alianza Lima 4 8 Ramiro Vaca (BOL) Bolívar 4 2 Alan Patrick (BRA) Internacional 3 2 Tomán Rodríguez (PAN) Monagas 3 4

La aparición de Néstor Gorosito

“Tenemos a Kevin Quevedo, que salió del país y pasó por dos o tres equipos, pero tiene unas condiciones impresionantes. De esos wines que te bailaban antes, como los brasileños: fuertes, rápidos, las dos piernas metidas para adentro y fuera, marcando diagonales”, fue el primer elogio público de Néstor Gorosito hacia el atacante peruano. Lo hizo después de que Alianza avanzara las tres fases preliminares de la Copa, eliminando en una de ellas a Boca Juniors.

Pero más allá del elogio, Gorosito fue simple. Incluso usó un término -“win”; es decir, extremo- que actualmente no se usa. No habló de cuántos kilómetros recorrió según el gps, mucho menos de xG (goles esperados) o estadísticas. El técnico argentino de 60 años fue tan simple como claro. Y ese manera de comunicarse es lo que ayudó a Quevedo desde un principio. ‘Pipo’ lo desintoxicó de un lenguaje que lo confundía y le dio la libertad que merecía su talento.

Revive el golazo de Kevin Quevedo para darle la clasificación a Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025:

⚽️🙌 ¡El gol que selló la clasificación!



Kevin Quevedo metió a @ClubALoficial 🇵🇪 en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 🏆#GloriaEterna pic.twitter.com/G6tKRNEUXz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 12, 2025

“Yo a veces lo cargo y le digo: Si hubiésemos jugado juntos, habríamos hecho 800 goles, porque pica muy bien atrás de los centrales, facilitándoles las cosas a los delanteros”, añadió Gorosito. Esa confianza se ve reflejada en el campo con Quevedo.

Kevin fue tan importante como Hernán Barcos en el camino de Alianza rumbo a la fase de grupos de la Libertadores. Le marcó un doblete a Nacional de Paraguay y un tanto Deportes Iquique. Y este jueves cerró una gran semana: luego de anotar frente a Universitario, le dio el empate a los íntimos ante Sao Paulo en Brasil.

