Por un momento, el hincha mira su reloj resignado. Es mejor un empate, por más injusto que parezca después de un partido casi perfecto de su Alianza, que perder en los últimos minutos. Mira su reloj, luego al cielo y después se concentra en dos pequeños que están en la tribuna occidente, pegado a la zona de prensa del estadio. Los ve y ahora, por un instante, ser alguno de ellos. No pasan los 12 años y estuvieron, durante todo el partido, mientras los demás pasaban de la alegría a la ira y luego a la resignación, jugando. Saltaban y bailaban al ritmo de la música. Lo que pasaba en el campo era lo último que querían saber. Eran felices, mientras los casi 30 mil que asistieron a Matute sufrían.

Y es que el encuentro se sufrió desde antes incluso que suene el pitazo inicial. Primero porque Fluminense, el poderoso equipo brasileño que vale casi siete veces más que Alianza, tiene cracks de sobra. Si no llegaron Ganso o Cano, estuvieron Marcelo, Felipe Melo, Jhon Arias y Douglas Costa. Segundo porque, como era de imaginarse, se hicieron dueños absolutos del balón: 79% de posesión sobre 21%, según las estadísticas. Había que combatir el talento con orden y sacrificio, y eso al hincha le cuesta entender, le genera ansiedad. Y tercero por los goles fallados que pudieron cambiar la historia.

774 - Ante Alianza Lima, Fluminense estableció el récord de pases intentados (774) y efectivos (707) en un partido de CONMEBOL #Libertadores desde que Opta toma datos detallados de la competencia (2013). Bola. pic.twitter.com/mgeVJ1TjQf — OptaJavier (@OptaJavier) April 4, 2024

Fue un empate a un gol por lado, aunque Alianza mereció más que los aplausos que bajaron de las cuatro tribunas en sinónimo de agradecimiento por plantarse sin miedos ante el campeón y sus estrellas. Pero el fútbol no se trata de merecimientos. Este es el UnoxUno de una igualdad injusta que demuestra dos cosas: 1) los íntimos tienen con qué competir en la Copa, y 2) los errores se pagan caro.

Kevin Serna y su noche mágica

Un acierto de Alejandro Restrepo. O, mejor dicho, una reivindicación. El técnico por fin sacó a Kevin Serna de la posición de carrilero derecho y lo colocó como segundo delantero. Lejos de las obligaciones defensivas y el desgaste del ida y vuelta, el colombiano nacionalizado peruano se sintió pleno en su verdadera posición. La postura defensiva de su equipo hizo que tenga que recorrer mucho más, pero con espacios, Kevin es imparable.

Tuvo las tres más claras de Alianza en el primer tiempo y una la mandó a guardar. Esas tres fueron de contragolpe y dejando en ridículo al central Thiago Santos, quien fue cambiado en el entretiempo. Como para dimensionar lo mal que lo dejó el hombre de Alianza. La primera definió mal, llegó casi sin piernas. La segunda remató de lejos e hizo trabajar a Fabio. La tercera -la vencida- la mandó a guardar con un disparo rasante al primer palo.

""Son decisiones técnicas, el profesor quería otra cosa. Uno como jugador siempre quiere estar los 90 minutos, pero no estoy molesto porque para eso están mis compañeros para entrar y dar ese cambio revulsivo" Kevin Serna al ser consultado por su cambio.

Fue el mejor del partido, de lejos. Y hasta ahora no se explica por qué Restrepo decidió sacarlo tres minutos antes de que Fluminense empatara el encuentro. Quizá por cansancio, lo más probable. Pero Serna no mostró síntomas de fatiga en ningún momento. De hecho, en una jugada previa a su cambio hizo que le sacaran tarjeta amarillas a Felipe Melo luego de ganarle en velocidad.

Lo más lógico sería que Serna de ahora en adelante sea el segundo delantero. Solo falta saber quién será el ‘9′ que lo acompañe.

🔝⚽🇵🇪 ¡Qué definición! Gran jugada individual y golazo de Kevin Serna para marcar el 1-0 de @ClubALoficial ante el vigente campeón #FluminenseFC



🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/dwnR9iMnAv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2024

Zambrano es el líder que Alianza necesita

Su jerarquía no se discute. Al menos no por el que escribe estas líneas. Lo demostró en la Copa Libertadores pasada y lo volvió a hacer anoche ante Fluminense. Con la cinta de capitán en el brazo, Carlos Zambrano fue un baluarte en la defensa. Rápido y seguro para cubrir las espaldas de sus stoppers (Jiovany Ramos por derecha y Renzo Garcés por izquierda). Al inicio tuvo un par de pases imprecisos, pero después le tiró toda su calidad a los delanteros. Fue impasable por arriba y por abajo.

Ramos es una fiera defendiendo. Rápido, ágil. Pero aún sigue teniendo esa deuda con el balón en los pies. No se mandó mucho al ataque y tampoco se empecinó en conducir más de la cuenta. Hizo la simple, lo que se le pide. Del otro lado, Garcés, pese a jugar a contrapié, mostró seguridad. Tiene salida limpia, visión y es un tiempista como pocos. Se comprende con Juan Pablo Freytes, el carrilero por izquierda. El argentino llegó al Perú para ser stopper, pero encontró su lugar como carrilero. Douglas Costa no pudo con él en las divididas. Por derecha, Marco Huamán estuvo muy seguro en las coberturas, peleando cada dividida con Marcelo.

Carlos Zambrano fue el capitán de Alianza ante Fluminense. (Foto: Alianza Lima)

El sacrificio de los del medio

Fue el partido más complicado en la carrera de Sebastián Rodríguez. El Bigote corrió como si fuera un ‘6′ de marca. Se tiró al piso, recuperó balones y chocó. Pero cuando tuvo el balón en los pies, casi no tenía compañeros libres. Un error manchó su noche: perdió la marca de Marquinhos en el gol. Fue el punto más bajo del equipo.

Catriel Cabellos empezó con muchos nervios, pero fue mejorando con el pasar de los minutos. Estuvo, como Jesús Castillo, el otro volante interior, arriba y abajo, atacando y defendiendo. Los dos fueron el complemento ideal de los carrileros y los stoppers. Fluminense es un equipo que acumula hasta seis jugadores por la banda por donde ataca, genera superioridad, pero los repliegues de Cabellos y Castillo hicieron que la tarea de Ramos-Huamán y Garcés-Freytes sea un poco menos complicada.

El ataque: en busca de un ‘9′

El hincha lo aplaudió cuando salió, pero en él se veía la frustración. Cecilio Waterman falló los goles que el hincha lamenta. Primero en el área tras una gran jugada de Kevin Serna. Luego, en el inicio del segundo tiempo, en un mano a mano con el arquero Fabio. El panameño batalló, pero no hizo su trabajo: anotar. Y Alianza necesita de un ‘9′ que sí lo haga.

En su lugar ingresó Hernán Barcos. Poco más de diez minutos tuvo el ‘Pirata’ pero, hoy con casi 40 años (los cumplirá el 11 de abril), demostró no estar a la altura de jugar la Copa. No ganó ninguna de las divididas que tuvo, algo para lo que entró. Mucho menos generó peligro. El hincha, más allá del agradecimiento, esperó más y no lo obtuvo. Es tiempo, quizá, de ver más a Jeriel de Santis como acompañante de Serna.