A sus cortos 16 años, Kluiverth Aguilar va avanzando en su carrera a pasos agigantados. Debutó el último sábado en primera división vistiendo la camiseta de sus amores, Alianza Lima y el Manchester City, uno de los equipos más poderosos de la Premier League, lo sigue de cerca.

Después de una noche inolvidable para él, pero amarga para los hinchas aliancistas, Aguilar concedió una entrevista al diario Depor, en la cual contó los momentos previos a su debut, su sentir y las metas que se ha proyectado para la presente temporada.

Kluiverth Aguilar, con 16 años, ha debutado en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

“Escuché canciones de Akon para relajarme y a preparar mi mente para hacer un partido tranquilo”. Reveló que Carlos Beltrán y Rinaldo Cruzado se le acercaron para darle consejos en su primer partido como profesional.

“Concentré con el ‘Che’ Beltrán y me pidió que repita lo que venía haciendo en los entrenamientos. También Rinaldo Cruzado, quien se me acercó en el calentamiento para conversar conmigo. Es una persona excelente y un gran jugador”.

Pablo Bengoechea no tuvo una conversación especial con él, revela, pero sí sintió confianza cuando fue incluido en el sistema un día antes del encuentro con Alianza Universidad.

Los estudios no los descuida y el gran motor para que logre sus objetivos son sus padres. “La energía es mi mamá. Ella me espera acá en la casa con todo listo para irme al colegio después de entrenar. Mis papás me dan todas las facilidades para estar donde estoy hoy y mis amigos también. Todos somos como una familia, que nos apoyamos y ayudamos entre todos”, contó.

El debut de Kluiverth Aguilar ha sido muy comentado por la buena impresión que dejó en el último sudamericano Sub 17. En el encuentro con los huanuqueños demostró dotes técnicos y facilidad para lanzar centros precisos, característica no tan presente en los laterales y extremos en nuestro país. Uno de los máximos exponentes en esta posición es el brasileño Dani Alves, jugador que admira Aguilar. “Me gusta mucho Dani Alves, quisiera ser como él. Tiene técnica y es muy inteligente para jugar, sabe cuándo atacar y cuándo defender. Hasta puede jugar de ’10′”.

Consultado sobre cómo se ve a fin de año, él responde “siendo campeón con Alianza” y sueña además con jugar la Copa Libertadores con los blanquiazules.

Sabe que para que ello suceda Alianza debe ir a sacar un resultado positivo en Juliaca, una ciudad con más de 3800 msnm. Pero a él no le preocupa ello, porque ha jugado en Bolivia y este año en Cajamarca junto a la reserva.