La acalorada discusión de Reynoso y Gorosito, y el “Suden la camiseta” de los hinchas: Lo que no se vio del empate con sabor a derrota entre Alianza y Melgar en Matute

Aunque el título estará en otras manos -en las peores, dicen en las calles de La Victoria-, Alianza Lima continúa su campaña en la Liga 1 Te Apuesto 2025, esa que se convirtió en una pesadilla de “Halloween” constante. Y todo sigue igual en Matute como en los últimos partidos: el descontento del hincha se nota en la ausencia del mismo en las tribunas, mientras que el equipo muestra su peor cara futbolística. Así, en medio de una noche terrorífica, los dirigidos por Néstor Gorosito empataron 2-2 ante Melgar, un resultado que no les sirve a ninguno en la lucha por ser Perú 2 y clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores próxima.

No era un clásico, pero sí había un ambiente hostil. Las veces que Juan Reynoso, el hijo negado de La Victoria, regresa a Matute, hay un clima tenso. Por eso los hinchas no dudaron en pifiar al ahora técnico de Melgar cuando pisó el césped del estadio Alejando Villanueva una vez más, como lo hacía cuando jugaba con la blanquiazul puesta.

La imagen que resume el partido: jugadores de ambos equipos reclamando las decisiones al árbitro. (Giancarlo Avila / GEC)

No era un clásico, pero había mucha tensión por lo que se jugaba cada equipo. Incluso el punto máximo de cordialidad entre ambas escuadras se dio cuando Jhamir D’Arrigo, exjugador íntimo, se acercó a abrazar a sus excompañeros y al cuerpo técnico encabezado por Néstor Gorosito. Después de ese pequeño gesto, Matute fue un campo de batalla.

A los 33 minutos llegó el primer gol del partido, el de la visita. Jhonny Vidales aprovechó un resbalón de Renzo Garcés para ingresar al área y asistir al goleador Bernardo Cuesta. Había silencio e incomodidad en las tribunas del estadio victoriano. Y en el banco de suplentes más de uno sudaba frío por la preocupación.

Pero a los 41′, Paolo Guerrero fabricó un penal que desató la ira de un Reynoso que vivió el partido casi dentro del campo. “¡Es una vergüenza esto!“, gritó el técnico peruano mirando al cuarto árbitro y pidiendo que revisen en el VAR la jugada, algo que el juez principal Pablo López no decidió hacerlo porque su decisión coincidió con los árbitros del VAR.

Paolo anotó el 1-1 transitorio y Gorosito celebró. Pero del otro lado, Reynoso no podía creer lo que estaba viendo. Minutos más tarde, el ‘9′ pidió una falta cerca al área rojinegra y el ‘Cabezón’ volvió a estallar. “¡Ahora qué se van a inventar!“, gritó nuevamente mirando al cuarto árbitro y de reojo a la zona técnica donde estaba el entrenador aliancista.

Juan Reynoso volvió a Matute y tuvo altercados con el árbitro y Néstor Gorosito. (Giancarlo Avila / GEC)

Aunque no llegó a mayores, Reynoso y Gorosito discutieron. Tuvieron un intercambio de palabras separados por un cuarto árbitro que intentaba ser una pared. El juez pitó el final del primer tiempo y ‘Pipo’ decidió irse rápido para conversar con sus jugadores, mientras el ‘Cabezón’ no sabía cómo ocultar su cólera. “Fue un partido que debimos ganar por dos goles de diferencia”, declaró después el DT nacional.

Alianza Lima y un empate agónica tras la molestia de sus hinchas

Para el segundo tiempo, FBC Melgar volvió a amenazar el arco de Alianza Lima y Matías Lazo logró convertir en el minuto 72. Desde entonces, Matute sonó al unísono el cántico que suena a una protesta: “Jugadores, suden la camiseta”. Néstor Gorosito respondió haciendo los mismos cambios ofensivos que suele hacer cada vez que su equipo se complica en Matute. En la temporada, el técnico argentino sumó siete partidos sin ganar en casa, en el estadio que hasta hace poco era un fortín inquebrantable para los íntimos.

Renzo Garcés y su grito tras el gol agónico para el empate ante Melgar. (Giancarlo Avila / GEC)

Jugado, con desesperación y nada de fútbol, Alianza llegó al empate a los 97 minutos. Paolo Guerrero salvó un balón que estaba a punto de irse del campo y Renzo Garcés, en complicidad de Carlos Cáceda, puso de cabeza un empate insólitamente celebrado en Matute. Fue agónico, sí; pero en las tribunas algunos hinchas no podían creer que el mismo Alianza que eliminó a Boca Juniors y Gremio de torneos internacionales sea el mismo que estaba en el césped inflando el pecho por igualar ante un irregular Melgar.

