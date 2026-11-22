Matute tuvo una tarde de fiesta, de esas que el hincha blanquiazul disfruta y guarda como una señal de esperanza. Alianza Lima cerró el Torneo Clausura con un contundente 5-0 sobre FC Cajamarca, resultado que también confirmó el descenso del equipo cajamarquino. Pero detrás de la goleada hubo algo más que cinco celebraciones: un regreso esperado, una marca histórica y varios mensajes que apuntan directamente a las finales de la Liga 1.

Pablo Guede aprovechó la última jornada para cuidar a sus principales futbolistas y darle minutos a quienes habitualmente esperan su oportunidad desde el banco. Ángel De la Cruz debutó en la temporada bajo los tres palos, mientras Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Jussepi García y Carbajal conformaron la defensa. En el medio estuvieron Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui, con Alan Cantero más adelantado, cerca de Luis Ramos y Christian Neira.

El once titular que presentó Alianza Lima ante FC Cajamarca. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Mientras tanto, en la tribuna se desplegó una enorme banderola con un mensaje tan contundente como particular: “Alianza Lima contra todos y contra todo”, se podía leer. Una frase acuñada al argentino Ángel Cappa, técnico que lo dijo cuando dirigía a Universitario de Deportes, el clásico rival de los íntimos.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos. Luis Ramos, quien llegó desde el fútbol colombiano con la deuda pendiente de encontrar su primer gol de la temporada, finalmente pudo celebrar. Fue el comienzo de una tarde que terminaría con Matute rendido ante sus protagonistas.

Fue una tarde familiar en Matute. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Un regreso y una marca para la historia

El segundo tiempo trajo nombres de mayor peso. Paolo Guerrero volvió después de superar una lesión y no necesitó demasiado para hacerse sentir: marcó a los 64 minutos y luego repartió tres asistencias. Guede quiere tenerlo en plenitud para las finales y el delantero respondió con una actuación que alimenta esa ilusión.

Pero el gran registro de la jornada tuvo otro protagonista. Eryc Castillo marcó un doblete y alcanzó los 24 goles en la temporada. Así superó los 22 tantos que consiguieron Teófilo Cubillas, en 1970, y Emilio Salinas, en 1952, y se convirtió en el tercer futbolista blanquiazul en alcanzar esa cifra en una temporada de Primera División desde 1966, después de Freddy Ravello (27, en 1977) y Waldir Sáenz (31, en 1993). Además, con 23 goles en el campeonato, se ubica detrás de Sáenz entre los máximos artilleros aliancistas de una temporada.

Paolo Guerrero celebrando su gol. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

La goleada también dejó dos antecedentes que alimentan la ilusión: Alianza no cerraba un torneo corto con un 5-0 desde 1997, cuando venció a Melgar y terminó coronándose campeón nacional. Además, fue su tercer triunfo por ese marcador con un entrenador argentino. Los anteriores llegaron con Gustavo Costas, en 2003, y Rubén Darío Insúa, en 2005.

Al final, Guerrero dejó una declaración que no pasó inadvertida: “Hay gente que le desea el mal a Alianza o que algún jugador se lesione. Este grupo está unido y va a dejarlo todo en la final que se nos viene”.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL RESUMEN DE LA GOLEADA BLANQUIAZUL A LOS CAJAMARQUINOS Alianza Lima goleó 5-0 a FC Cajamarca por la fecha 17 del torneo Clausura. Los goles fueron de Luis Ramos, Paolo Guerrero, Eryc Castillo (x2) y Gaspar Gentile. #AlianzaLima 5-0 #FCCajamarca 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/8SW3FBLrhH #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX #Betano — L1MAX (@L1MAX_) November 21, 2026

El delantero también reconoció lo difícil que fue atravesar su lesión y no poder acompañar al equipo. Habló de los días tristes, del apoyo de sus compañeros y de un proceso que aprovechó para recuperarse también espiritualmente. Alianza goleó, celebró y ahora mira hacia las finales. Matute ya tuvo su fiesta; el desafío más grande todavía está por venir.

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