La bandera “Jueguen como hinchas”, el fastidio de Enrique con Quevedo, y el drama en el palco de Farfán con Paolo: lo que no se vio del 0-0 que deja vivo a Alianza para la vuelta

Por un par de horas, lo exteriores de Matute se remontaron quince años atrás. Por la dimensión del partido, las puertas se abrieron cuatro horas antes y gran parte de los hinchas lucían -o compraban- camisetas del 2010. Aquella con la que Alianza Lima se midió por última vez contra la Universidad de Chile. Esta vez, ambos volvían a verse las caras pero por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ‬Luego, ya en la cancha, las tribunas tendrían que viajar 10 años atrás cuando Zambrano se fue expulsado por una roja a Aránguiz como en el 2025.

‪Dentro del once de Néstor Gorosito resaltaban nombres de experiencia a excepción de uno: Alessandro Burlamaqui. El futbolista de 23 años, que acaba de ser fichado a mitad de año, se ganó la titularidad para este duelo incluso por delante de Pedro Aquino.

Es por eso que la mayoría de aplausos de confianza fueron dirigidos a él desde el calentamiento y a lo largo del partido. Este reconocimiento no solo fue por parte del hincha, sino también del mismo ‘Pipo’ que lo alentaba tras cada quite, despeje y pase acertado. Pese a su juventud, el mediocampista se cargó una volante rival con nombres de experiencia como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Javier Altamirano. ‬

‪El partido se hizo intenso desde el pitazo inicial y las tribunas correspondían a eso. Ubicados desde el palco central, grandes figuras como Teófilo Cubillas, Víctor Zegarra y José Velásquez veían el encuentro sentados uno al lado del otro. Metros más allá, dos de los que sellaron aquel 2010 también fueron invitados por el club: Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández. ‬

‪Todos ellos gritaron eufóricos el gol de Fernando Gaibor en el tiempo extra del primer tiempo. Sin embargo, el árbitro principal determinó que debía ser anulado por una mano de Kevin Quevedo en dos jugadas previas.

Cuando el partido parecía controlado, a Alianza Lima se le rompieron los planes con la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano: el 5 fue expulsado y su conciencia no le permitió ni reclamarle al árbitro. Se llevó las manos a la cintura al ver la cartulina roja y se dirigió cabizbajo rumbo a vestuarios. A modo de pedir perdón, el futbolista no hizo ningún otro gesto mientras sus compañeros se miraban entre sí. Ya con anterioridad, al futbolista se le había notado frustrado en algunas pelotas divididas y, finalmente, su temperamento le jugó en contra. ‬

‪Pese a tener un hombre de menos, Alianza Lima defendió el cero hasta el final e, incluso con desventaja numérica, no renunció al ataque hasta último momento. El marcador quedó igualado sin goles.

Otros de los que también se encontraban en la tribuna en calidad de invitados apelando a la identidad aliancista fueron Juan Jayo, Jefferson Farfán y Henry Quinteros. También se sumaba Paolo Guerrero, ausente en el partido por lesión.

La ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ vivieron el partido a mil y sufrían con cada jugada en ataque perdida o cada vez que la U de Chile asomaba peligro por el arco de Viscarra. Impacientes, nerviosos, recordaron cuando hacían dupla en la cancha, aunque esta vez compartiendo juntos el drama de un partido que no se resolvía a favor.

Como se recuerda, el delantero nacional no fue parte de los convocados debido a una molestia y se espera que pueda llegar al siguiente partido en Chile. A lo largo del encuentro, los cuatro celebraron el gol de Kevin Quevedo que luego fue anulado por una mano previa. La ‘Foquita’ al punto de levantarse del asiento. Al final, mayor fue la desazón tras confirmarse la anulación del tanto por mano.

Fue un Matute lleno, colorido, alegre, con banderas emotivas que alentaron sin parar. Faltó el resultado. “Jueguen como hinchas”, decía una banderola. El equipo respondió pero -por ahora- no alcanzó. Habrá que esperar el próximo jueves.

