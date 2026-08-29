“No estuvimos finos arriba”: La calentura de Esteban Pavez tras la derrota de Alianza Lima en Matute | VIDEO

Esteban Pavez, volante de Alianza Lima, terminó bastante fastidiado por la derrota 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute, que acabó con el invicto del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura. El mediocamposta chileno afirmó habían estudiado el juego del rival y que no supieron aprovechar las ocasiones claras que tuvieron.

“Estoy bastante caliente por el partido. en líneas generales hicimos un buen partido, pero no marcamos. Sabíamos cómo jugaban ellos y eso es lo que más me calienta. Sabíamos que la fórmula de ellos era hacer un gol por el lado de Arancibia. Fue penal, nada que hacer. En la semana trabajamos eso. Fue la jugada que sabíamos que nos iban a hacer”, expresó en L1 Max.

La autocrítica no fue ajena para Pavez, quien cuestonó la capacidad del equipo para anotar esta noche. “Tuvimos muchas ocasiones, ocho, nueve, no sé cuántas claras. Cuando uno está en un equipo grande, tiene que ganar siempre. Podemos cometer errores, pero hoy no estuvimos finos en la parte de arriba”, sostuvo.

🎙️Esteban Pavez: "ESTOY CALIENTE POR EL PARTIDO. SÍ FUE PENAL CONTRA ARANCIBIA"



"NO ESTUVIMOS FINOS EN LA PARTE DE ARRIBA".#AlianzaLima 0-1 #Garcilaso



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Pese al resultado, el chileno aseguró que aún falta mucho y la derrota no los saca de la lucha por el Clausura. “Queda mucho. Esto se va a solucionar. Nos quedan muchos partidos. Es paso a paso. Es una camino largo y hay que seguir trabajando. En Alianza hay que ganar siempre, sobre todo de local. Mañana hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene”, comentó.

Por último, se refirió al nivel de algunos jugadores. “No sé si habrá bajado o no. Estamos arriesgando mucho más. Hoy muchas veces nos quedamos con dos defendiendo. El partido pasado también. Llegamos con más gente al ataque. El fútbol es así”.

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