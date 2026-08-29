“No estuvimos finos arriba”: La calentura de Esteban Pavez tras la derrota de Alianza Lima en Matute | VIDEO
“No estuvimos finos arriba”: La calentura de Esteban Pavez tras la derrota de Alianza Lima en Matute | VIDEO
Por Redacción EC

Esteban Pavez, volante de Alianza Lima, terminó bastante fastidiado por la derrota 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute, que acabó con el invicto del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura. El mediocamposta chileno afirmó habían estudiado el juego del rival y que no supieron aprovechar las ocasiones claras que tuvieron.

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