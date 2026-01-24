“La denunciante está en un lugar de resguardo y ratificó todo lo declarado”: Más revelaciones sobre el caso que involucra a Zambrano, Peña y Trauco

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña quedaron al margen de Alianza Lima de manera indefinida, luego de que los tres futbolistas fueran señalados en una denuncia por presunto abuso sexual, a partir de informaciones surgidas en Argentina.

De acuerdo a lo que pudo conocer El Comercio, la decisión del club se mantendrá vigente mientras se desarrollan las investigaciones en los próximos días. La medida fue comunicada a los jugadores durante el entrenamiento realizado este jueves.

Javier Díaz, periodista argentino que dio a conocer el caso en el canal A24, explicó a este Diario los alcances de la denuncia que llegó a sus manos y que generó un terremoto en Matute a pocas semanas de inicio de la Liga 1 y de su primer partido interancional frente a 2 de mayo de Paraguay, por la primera Fase 1 de la Copa Libertadores.

AHORA. Joven argentina denunció por violación a 3 jugadores de #AlianzaLima de #Peru (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores) Según la presentación judicial que hizo en la #Argentina , el hecho ocurrió en el Hotel Hyatt de #Montevideo el 18/1 . @A24COM pic.twitter.com/BGMMOuxs6B — Javier Díaz (@jdiazok) January 22, 2026

La joven, cuya identidad está en confidencialidad, se hizo los exámenes en el Hospital Muñiz, ubicado en Buenos Aires y de acuerdo a lo que aportó a la causa judicial fue la ropa que utilizó esa noche para hacer la pericia correspondiente. El acto fue consumado en Uruguay, pero no quiso hacer la denuncia ahí, sino en su país el reciente miércoles 21 de enero en el Juzgado Criminal y Correccional número 14, del doctor Rabiones que atiende en ese juzgado.

Horas más tarde, Sergio Peña rechazó cualquier vínculo con la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una ciudadana argentina de 22 años. El volante aliancista se pronunció mediante un comunicado difundido en sus redes sociales luego de que su nombre fuera incluido en el caso que también involucra a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, integrantes del plantel blanquiazul que también dieron su descargo.

Peña negó haber participado en los hechos denunciados, los cuales —según la información conocida— se habrían producido en Uruguay, país al que el equipo viajó como parte de su etapa de pretemporada para disputar la Copa Serie Rio de la Plata, donde Alianza Lima cayó por el marcador de 2-1 ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe y ganó 3-2 a Colo Colo en su partido de despedida.

-¿Qué es lo que relata la joven en su denuncia?

Ella hace un relato en el cual dice de que llegó el día sábado a Montevideo, Uruguay y que ese día por la noche tuvo un encuentro con Zambrano para cenar y que habían acordado en principio, de lo que se interpreta de la primera denuncia que habría invitado a la habitación para el día siguiente y hecho que se concretó. Cuando ella se encuentra con Carlos en la habitación del hotel Hyatt Centric, lo que cuenta es que estaban tomando alcohol y ella habia ido con una amiga y que se presentaron dos jugadores más, a los cuales menciona que están involucrados en esto, y luego de tomar el alcohol, ella se sintió vulnerable y mantuvieron relaciones sexuales. Lo que deja entrever es que ninguno utilizó preservativo.

-Pero a estas horas del día, ¿cómo va el tema?

Mirá, Por lo pronto se está accionando rapídamente desde la justicia, a empezar avanzar con la investigación. A la denunciante le dieron un botón antipánico hoy y está en un lugar de resguardo en la ciudad de Buenos Aires. Ella no vive en la ciudad Capital sino vive en el gran Buenos Aires y luego empezará con todos los análisis correspondientes como la pericia, las pruebas psicológicas entre otras cuestiones. Ella ratificó la denuncia, es algo que no se sabía hasta el momento y quiere decir que despues de haber hecho la denuncia y cuando concurre la policía nuevamente al lugar donde ella está alojada, se le pregunta si ratifica todo lo declarado o si quiere agregar o sacar algo y no ratificó toda la denuncia que había hecho ella.

-Ella al ratificar involucra a los tres jugadores, porque no sé si sabe el jugador Sergio Peña se ha deslindado de los hechos mediante un comunicado de prensa.

Ella menciona a los tres. Lo que lo que ella denuncia es que ninguno de los tres, además de ella habla de abuso y que ninguno de los tres usó preservativo al momento del acto sexual, ¿no? Que no se cuidó ninguno, y que ella estaba alcoholizada, pues no tenía mucho dominio de la situación.

-Ella ha narrado como se contacta con Zambrano, ¿por qué él es casado?

No lo cuenta, por lo menos en esta denuncia primaria, pues después se va a ampliar seguramente cuando la cite el juzgado como suele ocurrir. Simplemente contó lo que más o menos hoy dije a la mañana que ella viajó el sábado para Montevideo y se habría encontrado según la denuncia, ¿no? con él a cenar en la noche del sábado o a tomar algo y después de ahí haber acordado un encuentro en la habitación del hotel para el día siguiente, para el domingo y ahí ocurrieron los hechos.

Comunicado oficial de Sergio Peña ante acusación de abuso sexual contra una mujer en Uruguay | Foto: IG

-¿Cómo llega a la información?

Sí, como llego a la información, a través de una fuente oficial que me confirma estos datos después trato de chequear por otro lado también y me confirma que existe verdaderamente la denuncia de una chica de 22 años, que obviamente el nombre no lo pudo dar, porque es una víctima y que por supuesto, ha hecho esa denuncia

-¿Habla de golpes o solo violación sexual?

Ella habla de la denuncia por lo menos que yo accedí no habla de golpes. Sino de violencia sexual sin condón y es lo que también a ella le pone mal.

-¿Cuándo los jugadores acusados van a ser citados?

Es que yo creo que a ver sí, en algún momento van a ser citados, ya sea vía Zoom o vía diplomática para que concurran al país a declarar. Claro. Lo que pasa es que todavía también se va a tener que dirimir la cuestión vinculada a qué justicia va a llevar a cabo la investigación, si va a seguir la justicia argentina o la justicia argentina lo va a derivar a la justicia uruguaya. Claro, es donde ocurrieron los hechos.

-Y por lo general, ¿ en cuánto se define todo esto más o menos?

Y yo creo que no sé, tal vez en la próxima semana se tendría que definir, porque esto tiene que seguir avanzando. mientras tanto, el juez tiene que tomar y pedir medidas, pero una de las medidas que necesita el juez es la Cámara de Seguridad del hotel.

Carlos Zambrano se pronunció por denuncia de abuso sexual. (Foto: Instagram)

-¿Hay más que pueda contar al respecto?

Lo que pasa que esto es una denuncia que la víctima hace. cuenta el problema que ha tenido, digamos. Claro. El delito que le apasionaron, no va a contar, me dejó entrar un personal de seguridad o un amigo. Después, ella debería volver a declarar, digamos, también no se sabe, probablemente la próxima semana. Y sí, cuando ella esté bien también, porque eso está ahora muy shokeada, obviamente por la situación, por la denuncia, seguramente se tomarán primero algunas medidas, se le harán lo que te contaba los exámenes psicológicos, físicos, algunos más que se tienen que hacer. En la oficina de violencia de género y después, bueno, el juez determinará si necesita que amplíe o necesita algún dato más. Yo calculo que sí, y seguramente le pedirá más detalles de horarios, movimientos y demás, ¿no? Pero después hay que probar todos los hechos.

-Finalmente, ¿qué procede después?

Yo creo que lo último que va a ser el juez es este llamarlos en declaratoria, primero va a juntar toda la prueba todo posible y después los llamarán, puede ser por Zoom o podrían viajar para hacerse los exámenes médicos. cualquiera de las dos posibilidades es dependerá también de la gravedad de lo que considere el juez, ya sea de Uruguay sí lo toma, ¿no?

Miguel Trauco se pronunció por denuncia de abuso sexual. (Foto: Instagram)

-En algún momento de su carrera, usted ha seguido algún caso similar de algún futbolista, ¿quizás?

Sí, yo hago judiciales y policiales en América 24 y en radio la Red. Y sí el caso de Sebastián Villa, hemos tenido varios casos. Claro. con diferentes resultados, Algunos con culpabilidad y en otros con asunciones o con acuerdos extrajudiciales, ¿no?

-Cuando dice acuerdos extrajudiciales, son acuerdos económicos para digamos, compensar a la victima por el daño del agresor.

Si, son acuerdos economicas entre la víctima y el presunto victimario.