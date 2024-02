Pese a que su llegada a Alianza Lima generó ciertas dudas entre un sector de la fanaticada blanquiazul, el panameño Cecilio Waterman, de 32 años, ha demostrado con esfuerzo y goles que, muy por el contrario a lo que muchos pensaban, puede serle de gran utilidad al equipo de La Victoria, que este año luchará para volver a ser campeón nacional.

Waterman, también internacional con la selección de su país, lleva anotados dos goles con la camiseta aliancista en igual número de partidos oficiales disputados. Su primera anotación fue en el debut en la Liga 1 Te Apuesto ante Universidad César Vallejo, en Lima, y su más reciente tanto lo hizo ante Alianza Atlético, en la calurosa Sullana.

Con dos goles en su haber y mucho sudor por el desgaste que realiza en los partidos, Waterman se ha convertido en uno de los jugadores más aplaudidos por los aficionados victorianos.

La vida siempre fue complicada para Cecilio Waterman. En el año 2021, cuando jugaba en la Universidad de Concepción, uno de los animadores del fútbol de Chile, el ariete panameño concedió una entrevista al diario La Tercera, en la que reveló aspectos poco conocidos de su vida personal y familiar.

“Mi mamá me abandonó cuando era chico. La busqué por muchos años y hace dos o tres recién la conocí, pero no volvimos a hablar. La vida tiene altos y bajos, pero en mi caso han sido más los momentos malos que buenos. Ya estoy acostumbrado a luchar”, dijo Cecilio en aquella nota, cuando tenía 29 años.

Pero ahí no quedó todo, pues el jugador siguió contando lo difícil que fue la vida para él cuando era niño.

“Tengo 10 hermanos y siempre recuerdo que mi papá nos mandaba a la escuela solamente con plata para el pasaje. Cuando comenzaba el recreo, sólo quedaba mirar a mis compañeros cómo comían. Nunca hay que olvidar de dónde uno viene. En la vida hay que crecer y seguir siempre adelante, ¿qué sacamos con desanimarnos y tirar todo?”, agregó.

Cecilio también habló sobre otros temas más amenos como, por ejemplo, el origen de su singular apellido o el apodo con el que lo bautizaron sus compañeros de equipo.

“Sé que la gente me aprecia y me tiene cariño, por lo cual me pueden decir como ellos quieran. Mi apellido es poco frecuente y me llaman desde el hombre agua hasta el húmedo, pero ni sé la razón. En el grupo me molestan y dicen Lukaku (por el jugador de Bélgica), pero me da risa y lo tomo con humor”, contó el panameño.

Cecilio Waterman se alista ahora para jugar el sábado 10 de febrero ante Universitario de Deportes, en el clásico del fútbol peruano, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso comenzará a las 8 p.m. y tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima.