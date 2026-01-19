La eufórica celebración en el gol de Ramos y la peculiar charla entre Guede y Advíncula: Lo que no se vio del triunfo de Alianza ante Colo Colo

Su Alianza, que busca convertirse en una máquina de presionar y jugar a memoria, también es eso: jerarquía individual. La inició Advíncula, que viene de Boca Juniors; la continuó Castillo, que demostró sus galones el año pasado; y la culminó el mundialista Paolo. “Qué jugador bárbaro. Definidor espectacular”, elogió el narrador del partido.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Mira el gol de Paolo Guerrero ante Colo Colo:

CAMBIO DE FRENTE DE ADVÍNCULA, JUGADÓN DE CASTILLO Y GOLAZO DE PAOLO GUERRERO: así llegó el 1-0 de Alianza Lima ante Colo-Colo en la Serie Río de la Plata.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EUBf70rLVf — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Aunque el propio Guede señaló que el resultado no importa en este tipo de partidos, el técnico argentino terminó el encuentro con una sonrisa. El 3-2 ante Colo Colo no solo significa la primera victoria en la Serie Río de la Plata para cerrar la gira en Uruguay, también que se va consolidando el once titular. O al menos va dando pistas.

A diferencia de los dos amistosos anteriores, Guede no cambió a todo el equipo en el entretiempo. Esta vez solo ingresó Mateo Antoni por Renzo Garcés. También hubo experimentos como la presencia de Gaspar Gentile por el mediocampo y Jairo Vélez, quien actuó de lateral, como hombre libre. Viscarra; Advíncula, Zambrano, Garcés, Trauco; Chávez, Jesús Castillo, Gentile; Vélez, Eryc Castillo y Paolo fueron los once que iniciaron.

El entrenador vivió el partido con la intensidad que suele imprimir. Se enojó con sus dirigidos por no seguir su marca y Jesús Castillo fue el que más órdenes recibió para estar atento a su espalda y buscar el campo rival siempre. El volante cumplió bien su función.

Cuando decidió sacar a Advíncula para darle minutos a Montenegro, Guede no tuvo reparos en conversar algunos minutos con el lateral. Una peculiar charla en medio del partido que no pasó desapercibida.

Pablo Guede conversando con Luis Advíncula. (Foto: Rodrigo Domínguez)

Debut goleador de Luis Ramos

Ingresó a los 70’ del segundo tiempo por Paolo Guerrero y fue como si el ‘Depredador’ le hubiera dado la carta de gol. De goleador a goleador. Luis Ramos debutó en la pretemporada aliancista tras recuperarse de una lesión muscular y le bastó apenas cuatro minutos para marcar su primer tanto.

OTRA VEZ AL FRENTE ALIANZA LIMA: Ramos estampó el 2-1 de los Blanquiazules ante Colo-Colo.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EQ3f4jWqKe — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

El peruano recibió un centro del también ingresante Alan Cantero, quien previamente realizó una gran jugada individual, para poner el 2-1 momentáneo, ya que Colo Colo había igualado a los 71’ a través de Correa.

A los 81’, Correa anotó su doblete de cabeza en una jugada que en un partido oficial y con VAR hubiera sido anulada por offside. Pero a los 83’, Cantero, el hombre más desequilibrante de Alianza, puso el 3-2 final con un golazo.