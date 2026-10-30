Previo a irse al entretiempo, el ‘Pirata’, que sigue escribiendo su historia en el fútbol como si fuera una película, fue el verdugo que colocó el 2-2 y, brazos atrás como contra Gremio, decidió no gritar el gol, aunque sí abrazar a sus compañeros. En el segundo tiempo, el mismo ‘Pirata’ fue protagonista de la escena del partido que no se trató de ningún gol, sino de un cruce. Pablo Guede, en su zona técnica, y Barcos, dentro de la cancha, tuvieron un intercambio poco amable que terminó con algunas ofensas de una parte y otra. Al término del partido, la tensión por parte del técnico de Alianza se hizo incontrolable y decidió esperarlo afuera de su vestuario.

Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1

El primer cruce

Según se pudo ver en imágenes, Hernán Barcos, aprovechando que el partido se había quedado paralizado momentáneamente tras una falta, se acercó al banquillo de Pablo Guede a decirle que deje de quejarse o reclamar algunas decisiones arbitrales. Por su parte, el técnico, por lo gestos que se logran ver en cámara, parece decirle que no se metiese y que con él no estaba hablando.

En un intercambio de palabras que aún no queda del todo claro, Guede le pide a Barcos que se aleje. Pero el ‘Pirata’, por el contrario, se acercó a seguir hablándole. Hacia el final, se puede ver que el delantero argentino le dice “sos un cobarde cag…”. Ante esto, Pablo Guede decidió responderle, pero aparecen algunos de sus jugadores para calmarlo.

Sporting Cristal empata 2-2 ante Alianza Lima con gol de Hernán Barcos a los 45 minutos. Foto: EC

Una vez que el partido siguió corriendo, ambos no volvieron a cruzarse ni a dirigirse ninguna palabra. Hernán Barcos fue sustituido y todo el estadio Alberto Gallardo, lleno en su totalidad, coreó “olé olé olé, Barcos, Barcos”, como ocurría hacía un año en el estadio Alejandro Villanueva.

A falta de dos minutos para que culmine el partido, Alianza Lima recibió el gol de Santiago González y Pablo Guede, con toda la bronca de quedarse con las manos vacías, volteó hacia su comando técnico a soltar algunas lisuras. Un rato después, respiró profundo y se acercó al término del partido a felicitar a Roberto Mosquera.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

Imagen final

Ese gol en el último minuto fue, quizá, la gasolina necesaria para que Guede quiera ir a increparle a Barcos por haberlo llamado “cobarde”. En un video que ya está circulando en todas las redes sociales, se ve al entrenador argentino caminando con rapidez hacia el delantero argentino hasta el punto de quedar cara a cara.

Barcos, pese a darle la cara, eligió retroceder un par de pasos hasta el punto en que ambos fueran separados. Del lado de Sporting Cristal, el encargado fue Yoshimar Yotún. Del lado de Alianza Lima, el tumulto fue mayor y, entre ellos, Alfredo Arosemena, administrador del club, logra distinguirse como uno de los pacificadores del intento de gresca.

Pablo Guede y Hernán Barcos tuvieron un altercado en la zona de los vestuarios tras el final del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Según pudo conocer El Comercio, el reporte del delegado incluirá dicho suceso y se limitará un cruce que tuvo intercambio verbal, pero ningún tipo de agresión. En este punto, no es confirmado que esto pueda servir de argumento para que pueda ser sancionado de alguna forma por la Comisión Disciplinaria o que, incluso, se le abra un expediente.

Preocupación por Vélez

El futbolista ecuatoriano salió en la mitad del encuentro debido a una dolencia en la rodilla. Fue una de las grandes sorpresas considerando que viene siendo el punto más alto de Alianza Lima en sus últimos encuentros y acababa de anotar.

Según pudimos conocer, el volante no salió del todo bien del estadio Alberto Gallardo y arrastraba una leve cojera. Esta es una de las grandes preocupaciones para Pablo Guede considerando que también cuenta con las bajas de Mateo Antoni, Esteban Pavez y Paolo Guerrero. Por su parte, Eryc Castillo salió del partido por presentar un cuadro viral, pero que no implica mayor gravedad.

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