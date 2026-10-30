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Resumen

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Pablo Guede, técnico de Alianza Lima (Crédito: Paloma del Solar).
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima (Crédito: Paloma del Solar).
Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima no había recibido un gol tan tempranero en toda la temporada. Apenas en el minuto 4, Luis Iberico apareció para poner el 1-0 de Sporting Cristal y hacer que el sueño de los ’íntimos’ por el Torneo Clausura quede más lejos y, el de los ‘celestes’, mucho más cerca. Sin embargo, en un partido emocionante, con goles y de ida y vuelta, la postal más recordada es, con distancia, la gresca entre Pablo Guede y Hernán Barcos que se trasladó fuera de la cancha.

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