Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima no había recibido un gol tan tempranero en toda la temporada. Apenas en el minuto 4, Luis Iberico apareció para poner el 1-0 de Sporting Cristal y hacer que el sueño de los ’íntimos’ por el Torneo Clausura quede más lejos y, el de los ‘celestes’, mucho más cerca. Sin embargo, en un partido emocionante, con goles y de ida y vuelta, la postal más recordada es, con distancia, la gresca entre Pablo Guede y Hernán Barcos que se trasladó fuera de la cancha.
Previo a irse al entretiempo, el ‘Pirata’, que sigue escribiendo su historia en el fútbol como si fuera una película, fue el verdugo que colocó el 2-2 y, brazos atrás como contra Gremio, decidió no gritar el gol, aunque sí abrazar a sus compañeros. En el segundo tiempo, el mismo ‘Pirata’ fue protagonista de la escena del partido que no se trató de ningún gol, sino de un cruce. Pablo Guede, en su zona técnica, y Barcos, dentro de la cancha, tuvieron un intercambio poco amable que terminó con algunas ofensas de una parte y otra. Al término del partido, la tensión por parte del técnico de Alianza se hizo incontrolable y decidió esperarlo afuera de su vestuario.
El primer cruce
Según se pudo ver en imágenes, Hernán Barcos, aprovechando que el partido se había quedado paralizado momentáneamente tras una falta, se acercó al banquillo de Pablo Guede a decirle que deje de quejarse o reclamar algunas decisiones arbitrales. Por su parte, el técnico, por lo gestos que se logran ver en cámara, parece decirle que no se metiese y que con él no estaba hablando.
En un intercambio de palabras que aún no queda del todo claro, Guede le pide a Barcos que se aleje. Pero el ‘Pirata’, por el contrario, se acercó a seguir hablándole. Hacia el final, se puede ver que el delantero argentino le dice “sos un cobarde cag…”. Ante esto, Pablo Guede decidió responderle, pero aparecen algunos de sus jugadores para calmarlo.
Una vez que el partido siguió corriendo, ambos no volvieron a cruzarse ni a dirigirse ninguna palabra. Hernán Barcos fue sustituido y todo el estadio Alberto Gallardo, lleno en su totalidad, coreó “olé olé olé, Barcos, Barcos”, como ocurría hacía un año en el estadio Alejandro Villanueva.
A falta de dos minutos para que culmine el partido, Alianza Lima recibió el gol de Santiago González y Pablo Guede, con toda la bronca de quedarse con las manos vacías, volteó hacia su comando técnico a soltar algunas lisuras. Un rato después, respiró profundo y se acercó al término del partido a felicitar a Roberto Mosquera.
Imagen final
Ese gol en el último minuto fue, quizá, la gasolina necesaria para que Guede quiera ir a increparle a Barcos por haberlo llamado “cobarde”. En un video que ya está circulando en todas las redes sociales, se ve al entrenador argentino caminando con rapidez hacia el delantero argentino hasta el punto de quedar cara a cara.
Barcos, pese a darle la cara, eligió retroceder un par de pasos hasta el punto en que ambos fueran separados. Del lado de Sporting Cristal, el encargado fue Yoshimar Yotún. Del lado de Alianza Lima, el tumulto fue mayor y, entre ellos, Alfredo Arosemena, administrador del club, logra distinguirse como uno de los pacificadores del intento de gresca.
Según pudo conocer El Comercio, el reporte del delegado incluirá dicho suceso y se limitará un cruce que tuvo intercambio verbal, pero ningún tipo de agresión. En este punto, no es confirmado que esto pueda servir de argumento para que pueda ser sancionado de alguna forma por la Comisión Disciplinaria o que, incluso, se le abra un expediente.
Preocupación por Vélez
El futbolista ecuatoriano salió en la mitad del encuentro debido a una dolencia en la rodilla. Fue una de las grandes sorpresas considerando que viene siendo el punto más alto de Alianza Lima en sus últimos encuentros y acababa de anotar.
Según pudimos conocer, el volante no salió del todo bien del estadio Alberto Gallardo y arrastraba una leve cojera. Esta es una de las grandes preocupaciones para Pablo Guede considerando que también cuenta con las bajas de Mateo Antoni, Esteban Pavez y Paolo Guerrero. Por su parte, Eryc Castillo salió del partido por presentar un cuadro viral, pero que no implica mayor gravedad.
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