La hermosa historia detrás del homenaje de Dorador a Barcos y el emotivo “demostramos lo que es Alianza” de Tifani Molina: Lo que no se vio del 3-1 a la ‘U’

Por un instante, el tiempo parece haberse detenido en Matute. Como si se tratase de un sueño, los casi 10 mil espectadores en las gradas confunden la realidad. Sandy Dorador, referente del equipo, celebra su gol -el segundo del 3-1 de Alianza Lima ante la ‘U’ por la final de ida de la Liga Femenina 2025- tapándose un ojo con la manera izquierda y elevando su otro brazo con un puño por todo lo alto. ¿Será posible?, se pregunta algún despistado en la tribuna. Sí, ‘Doragol’ acaba de homenajear a Hernán Barcos, el último ídolo blanquiazul que dejó el club por la puerta trasera y probablemente desde 2026 vista otra camiseta. El festejo levanta al público, emociona y genera recuerdos de aquellos días de 2021 en los que el equipo femenino solía celebrar como el ‘Pirata’ Barcos.

Fue él, justamente, el futbolista que más apoyó al equipo femenino. En julio de 2021 les regaló un parlante gigante. Y cada vez que pudo, fue a verlas al estadio. Ese vínculo generado terminó en la homenaje de Dorador, quien enterada de la salida de Hernán del club, aprovechó su gol para recordarlo. Y para que la gente en las tribunas aplauda, recuerde, reviva y celebre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

¡Goool de Sandy Dorador! La delantera de Alianza Lima amplía la ventaja y marca el segundo para las ‘Íntimas’ en el Estadio Alejandro Villanueva. ⚽



⏱ 36' PT | #ALI [2] - 0 #UNI



➡️ #LigaFemeninaxMDeportes



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦… pic.twitter.com/IkUAXRyh8D — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 7, 2025

La previa del partido: un comunicado

Previo al pitazo inicial, Universitario publicó un comunicado en sus redes sociales, en donde denunció irregularidades.“Durante la reunión técnica previa al partido de ida de la final de fútbol femenino a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva (...) se nos informó una decisión irregular y sin sustento reglamentario”, inició el comunicado.

La institución ‘crema’ criticó la decisión del club rival “pese a vulnerar el Reglamento”. “Los representantes de Alianza Lima comunicaron que no podrían garantizar la seguridad, la integridad, ni ubicación para la delegación de Universitario, liderada por nuestro administrador provisional. Por tal motivo, llama la atención que esta posición no haya sido cuestionada por la Liga Femenina”, continúa el documento.

Sin embargo, el partido de jugó de igual manera.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/nP15EslJxL — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) December 7, 2025

El partido

El partido fue una batalla desde el primer instante. Universitario quiso imponer ritmo con presión alta, pero las íntimas, empujadas por su gente y por la necesidad de golpear primero en una final largamente esperada, encontraron respuestas rápidas. Fue Oliveira quien, a los 16’, logró sacar un remate de derecha desde fuera del área para romper el cero y poner arriba en el resultado al cuadro íntimo.

Y en un contraataque, Dorador aprovechó una serie de rebotes en el área para disparar y anotar el segundo del conjunto íntimo a los 30’ que se fue con tranquilidad al descanso.

Sandy Dorador celebró como Hernán Barcos su gol ante Universitario. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

En el inicio del complemento, el elenco merengue consiguió un penal y Usme a los 48’ no lo desaprovechó para descontar y volver a meter al partido al cuadro crema.

A los 55’, tanto Dorador como Fabiola Herrera vieron la tarjeta roja por expulsiones y dejaron a Alianza Lima y Universitario con una jugadora menos. En los minutos finales, Cagnina aprovechó un tiro libre para sacar un cabezazo en el área y poner el tercero para el conjunto íntimo.

“Al hincha: gracias por siempre estar, en las buenas y en las malas. Tuvimos una semana dura, pero queda claro lo que es Alianza”, señaló Tifani Molina, la central de 24 años que fue una muralla y la figura del primer encuentro. La vuelta será el sábado 13 de diciembre. Aún no está definido el estadio, pero sería en el Monumental, ya que Campo Mar fue suspendido por un reclamo aliancista.