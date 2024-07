Aunque el entrenador negó en varias ocasiones una amistad con el director deportivo Bruno Marioni, es innegable su cercanía. Jugaron juntos en Independiente de Avellaneda, entre 1998 y 2000. Este Diario conoció que Marioni pensó en Díaz como primera opción porque podía acortar procesos y acelerar la negociación, entendiendo que Alianza necesitaba urgentemente una cabeza. Incluso el DT renunció a Deportivo Morón de la segunda división de Argentina.

Cristian Díaz Cronología de una negociación fallida Sábado 27 de julio -Alianza anuncia la salida del técnico Alejandro Restrepo Domingo 28 de julio -Bruno Marioni busca técnico y la primera opción es Cristian Díaz -Díaz renuncia a Deportivo Morón y acepta la oferta de Alianza -El técnico asegura que hay un contrato de por medio -Marioni recibe la negativa de la administración por el fichaje de Díaz y pone su cargo a disposición Lunes 29 de julio -Tanto Díaz como su representante anuncian que Alianza debe respetar el contrato. Actuarían de manera legal -Marioni se reune con el administrador Rafael Medina y decide quedarse en la institución

Hasta el domingo todo marchaba bien. Con la autonomía que creía tener, Bruno Marioni llevó adelante los acuerdos con Díaz. El técnico contó a El Comercio que el contrato firmado era de un año, con cláusulas y objetivos. Sin embargo, de un momento a otro la administración a cargo de Rafael Medina tomó la abrupta decisión de revertir el acuerdo y buscar otro entrenador. Esto quizá por la presión del hincha aliancista a través de las redes sociales en contra de Díaz, quien en 2015 dirigió a San Martín.

“Hoy no es que no tenga trabajo, yo estoy contratado por Alianza Lima. Hay que ver si Alianza respeta lo firmado y si no, bueno, me lo dirán y veré qué hacer” , señaló el DT al portal Pase Filtrado. El club está envuelto en una crisis y la directiva posiblemente le añada un lío legal en el que definitivamente dejarán ir dinero.

Lo ocurrido con Díaz no solo sorprendió a Marioni, sino que sintió vulnerada la “autonomía absoluta” que decía tener en su cargo. Por eso puso su cargo a disposición que no fue aceptada por el administrador. Aunque no es la primera vez que le quitan autoridad al director deportivo. Hace unas semanas le impusieron la salida del delantero Jeriel de Santis. Y aunque aún no le han encontrado club, durante las tres primeras fechas del Clausura dejó de ser convocado por el primer equipo. “Se dejó y ahí abrió una puerta que ya no pudo cerrar” , nos cuentan desde Matute.

Alianza Lima continúa en la búsqueda de un técnico, mientras Díaz seguramente prepara una demanda para hacer valer sus derechos. El que está a cargo de encontrar al nuevo entrenador es Bruno Marioni, aunque hay personajes en las sombras que podrían arruinar cualquier planificación.

📋𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦.



Esta es la lista de convocados para el partido ante @UComercio en casa. #ConAlianzaSiempre#ComprometidosConElALiento pic.twitter.com/uwbnoJkcAe — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 29, 2024

Un pésimo manejo dirigencial

“Alianza Lima es muy complicado. A la gente que toma decisiones no necesariamente lo que más le interesa es Alianza”, nos cuenta una fuente confiable. Una revelación que coincide con el caso de Bryan Reyna, futbolista nacional que dejó el club para irse a Belgrano de Córdoba.

“El problema en Alianza es que no se sabe quién decide, quién manda, quién opina, quién empuja, quién frena”, nos habían comentado desde el entorno de Reyna en enero, cuando buscaban una salida para el jugador pero no sabían con quién hablar. Muchas cabezas, algunos oficiales, otros en las sombras.

En ese momento no solo estaba Bruno Marioni, sino también Néstor Bonillo. El argentino llegó al club como asesor deportivo, un puesto que en Matute catalogaban como clave para la creación de un proyecto serio. Bonillo dejó la institución para continuar siendo parte del comando técnico de Ricardo Gareca en la selección chilena y Alianza no lo ha reemplazado hasta el momento. ¿El puesto no era fundamental?

Nestor Bonillo y Bruno Marioni en la presentación del técnico Alejandro Restrepo. Eran las cabezas del proyecto deportivo de Alianza Lima (Foto: GEC).

Bruno y Marioni -ahora solo Marioni- siempre fueron la cara. Pero este Diario conoció de más de una fuente confiable que Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, tiene mucha influencia en la toma de decisiones, cuando no debería ocurrir de esa manera. Su cercanía con el Grupo Coril, que compró las acreencias del Fondo, hace que maneje algunos aspectos del club tras bambalinas.

Bruno Marioni señaló tener autonomía absoluta. Lo mismo pasó cuando José Bellina era el gerente deportivo. Ambos, de una u otra manera, habrían sido desautorizados en más de una ocasión. Mientras tanto, el que más sufre es Alianza Lima: pasó de ser bicampeón (2021-22) a caerse a pedazos.