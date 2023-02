Barcos y Sabbag, la increíble historia detrás de la relación de los goleadores de Alianza

“Es el ‘9′ con el que mejor me he llevado”, afirmó tras la victoria blanquiazul en campo crema. Esa relación, ese lazo que parece ser indestructible, se demostró en el gran abrazo que se dieron. No fue compromiso, tampoco un gesto para las cámaras. Fue sincero, de amigo a amigo, de dos profesionales que pelean por un puesto en el once titular pero que se llevan de mil maravillas en los entrenamientos. Es, también, el ejemplo de lo que es Alianza Lima: una familia.

Después de dos años siendo el ‘9′ indiscutible de Alianza -y con total justicia-, a Hernán le avisaron que para este 2023 iban a buscar un delantero más afuera. El ‘Pirata’ fue elegido el mejor jugador de la temporada pasada, pero en Matute querían dar un salto más de calidad. Por eso el elegido terminó siendo Pablo Sabbag, colombiano de metro 88, más de 82 kilos de peso, y con un juego muy parecido al de Barcos.

La reacción de Hernán no sorprendió en las oficinas de José Bellina, gerente deportivo. Pero sí fue la confirmación, otra vez, de lo que ficharon en 2021: un futbolista integral, que no había llegado al club a descansar sus huesos sino a inyectarle jerarquía a un plantel que hacía unos meses nomás había padecido la peor noticia de los tiempos modernos: el descenso a la Liga 2. Al enterarse de que Sabbag iba a ser su competencia, el argentino cogió su celular y le escribió por Instagram dándole la bienvenida. “Me dijo que llegaba a un gran equipo. Todos los días me habla, por eso fui a festejarlo con él”, contó el ‘Jeque’.

“Es un gran jugador, yo lo dije apenas llegó, tiene un futuro bárbaro, tiene mucha personalidad, ojalá le siga yendo bien”, señaló Barcos sobre su compañero. “Le dije antes del partido que juegue tranquilo, que estos partidos son mucho más cabeza que físico y lo hizo a la perfección”, añadió. Con casi 39 años -los cumplirá el 11 de abril-, Hernán es el líder y guía de un Alianza que ilusiona con el tricampeonato.

La relación entre los delanteros es muy buena desde el primer día. El Comercio pudo conocer de una fuente cercana a ambos que se llevan bien y conversan bastante durante los entrenamientos. ¿Es verdad que Barcos lo llamó antes de la firma para contarle sobre Alianza? Sí. ¿Es verdad que le explicó algunos detalles del torneo peruano y del proyecto deportivo de cara a la Copa Libertadores? También. Sabbag intenta sacarle provecho y aprender de la experiencia que tiene un crack como Barcos que ha recorrido el mundo, jugó con Messi en la selección argentina y es hasta ahora el máximo goleador en la historia de la Sudamericana. Y el ‘Pirata’ no duda en ser su profesor, su guía.

Hernán Barcos, lo mejor que le pasó a Alianza Lima

Hernán Barcos no vino a Alianza Lima a jugar, vino a trascender. A hacer obra, a escribir su historia en el Perú en mayúsculas, a adentrarse en la memoria emotiva de un pueblo. Desde que pisó Lima para defender a la blanquiazul en esos turbulentos primeros meses de 2021, cada gesto dentro y fuera de la cancha lo ha enaltecido. Aunque hay quienes dudan de la veracidad de sus acciones y lo calumnian desde el anonimato. Waldir Sáenz, goleador histórico, por ejemplo.

La hipótesis que tejen es que Barcos abraza hinchas, regala camisetas, apoya obras benéficas, se preocupa por el equipo femenino, organiza parrilladas para darle la bienvenida a los nuevos del equipo, carga en hombros a Jefferson Farfán en el título del 2021 y le regala una casa a la mujer que cuida a sus hijos porque, simplemente, es un actor consumado. Un calculador que digita cada uno de sus pasos para ganarse el cariño incondicional de la barra que llena más estadios en el Perú.

Ese histrión que tiene múltiples personalidades es el protagonista principal al que Alianza le debe lo bueno, lo malo y lo grandioso que ha conseguido en los últimos dos años. Traer a un veterano siempre es una apuesta arriesgada por más galones que tenga. Puede estar ‘roto’, ser útil en unos cuantos partidos y acabar como una figura decorativa. Pero Hernán Barcos es lo mejor que le pasó a Alianza Lima -y al fútbol peruano- en años. Quien lo ponga en tela de juicio, adelante. Pero habrá mucho con qué rebatirlo.

Los números respaldan al ‘Pirata’. Es el jugador más influyente en los últimos dos años -los bicampeonato- con 28 goles y 14 asistencias. Es goleador y también ‘10′. Y, por si fuera poco, fue arquero en un partido vital para los íntimos en Ayacucho el año pasado. El argentino no solo dicta el camino de Alianza en el campo de juego, sino también en lo que marcan afuera. Organizó una parrillada para la despedida de Edgar Benítez a donde acudieron varios jugadores con sus familias, y luego organizó una reunión para la bienvenida de Gino Peruzzi y Paolo Hurtado (hoy en Cienciano). El líder se hace presente en cada momento, también cuando tiene que enseñarle sus ‘secretos’ a su competencia.

Se conocieron en la universidad y se enamoraron siguiendo a la selección. Desde entonces, final de la Copa América 2019, no se separaron más. Ese amor que nació entre ellos fue cómplice de su cariño por las camisetas de fútbol y hoy, los jóvenes ingenieros Miguel Montalvo y Steffi Roth se han convertido en los coleccionistas más grandes de los uniformes de la querida Blanquirroja. Más de 2000 piezas que conservan como un tesoro. Esta es su maravillosa historia.